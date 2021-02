Etoile de Bessèges: une pléiade de stars en phase de reprise

La 51e Etoile de Bessèges cycliste s'élance mercredi de Bellegarde pour cinq jours de course à travers le Gard avec un plateau très relevé, en raison de l'annulation d'autres épreuves.

Trois vainqueurs du Tour de France (Vincenzo Nibali, Geraint Thomas, Egan Bernal), trois champions du monde (Philippe Gilbert, Michal Kwiatkowski, Mads Pedersen), un champion olympique (Greg Van Avermaet) seront au départ.

La première course par étapes de l'année accueille en effet onze des dix-neuf formations du World Tour, et a dû en recaler trois à contre-coeur (Astana, Movistar, UAE Emirates). Parallèlement, le Tour de la Communauté de Valence, qui devait se tenir aux mêmes dates, a été annulé et certaines équipes ont rapatrié leurs leaders sur les routes gardoises.

Pour son cinquantenaire (1971-2021), l'Etoile, qui a perdu son président-fondateur Roland Fangille le 19 novembre, accueille donc une pléiade de stars désireuses de vite reprendre la compétition à un mois du premier grand rendez-vous de la saison: Paris-Nice (7-14 mars).

Pour savoir qui succédera au Français Benoît Cosnefroy, blessé, il faudra attendre le contre-la-montre mi-plat mi-pentu d'Alès (Gard) dimanche (10,7 km). Quant aux quatre premières étapes, elles sont très favorables aux sprinteurs, même si l'arrivée à Bellegarde (Gard) mercredi se situe en haut du raidillon de la tour de la Madone. D'où la présence des Français Nacer Bouhanni, Bryan Coquard et Christophe Laporte, et de l'Allemand Pascal Ackermann.

Les étapes (5):

Mercredi: 1re étape Bellegarde (Gard) – Bellegarde, 143,5 km

Jeudi: 2e étape Saint-Geniès-de-Malgoirès (Gard) – La Calmette (Gard), 154,1 km

Vendredi: 3e étape Bessèges (Gard) – Bessèges, 154,8 km

Samedi: 4e étape Rousson (Gard) – Saint-Siffret (Gard), 151,6 km

Dimanche: Alès (Gard) – l'Ermitage d'Alès, 10,7 km (contre-la-montre individuel)

Les équipes (22): AG2R Citroën, Ineos-Grenadiers,Trek-Segafredo, Groupama-FDJ, EF -Nippo, Lotto-Soudal, Bora-Hansgrohe, Israel Start-Up Nation, Cofidis, Intermarché-Wanty-Gobert, Qhubeka Assos, Total Direct Energie, Arkea-Samsic, B&B Hôtels p/b KTM, Alpecin-Fenix, Sport Vlaanderen-Baloise, Delko, Bingoal, Kern Pharma, St-Michel-Auber 93, Xelliss-Roubaix Lille Métropole, Cambodia

Palmarès:

2020: Benoît Cosnefroy (FRA)

2019: Christophe Laporte (FRA)

2018: Tony Gallopin (FRA)

2017: Lilian Calmejane (FRA)

2016: Jérôme Coppel (FRA)