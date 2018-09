Etudes de santé: le gouvernement cherche à "diversifier les profils"

La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a défendu dimanche sur France Inter la réforme des études de santé, destinée à "diversifier les profils" de médecins en favorisant les passerelles entre cursus universitaires.

Emmanuel Macron a annoncé mi-septembre que le numerus clausus, qui limite le nombre d'étudiants admis en 2e année d'études de médecine, sages-femmes, dentaires ou de pharmacie, et le concours de première année auront disparu en 2020.

La réforme ne consiste "pas juste à supprimer le numerus clausus, ce qui ne nous apportera de nouveaux médecins que dans dix ou quinze ans, le temps de les former", a souligné Agnès Buzyn, interrogée dimanche midi sur le plateau de l'émission Questions politiques.

"Aujourd'hui, l'enjeu c'est plutôt d'arrêter de désespérer des dizaines de milliers d'excellents lycéens qui échouent à ce concours qui n'est que du bachotage et qui ne sélectionne pas forcément les compétences dont nous avons besoin en médecine", a-t-elle expliqué.

"On va créer beaucoup de passerelles avec d'autres licences (...), par exemple de psychologie, de philosophie ou d'ingénieurs", a-t-elle ajouté, avec l'ambition de "mixer les compétences et (d')avoir des médecins qui viennent d'horizons différents".

"Nous avons besoin de diversifier les profils, nous ne voulons plus d'un médecin-type qui a juste été sélectionné sur un bachotage de maths et de physique" car "les métiers médicaux sont de plus en plus variés et vont se transformer", avec notamment l'arrivée de l'intelligence artificielle, a fait valoir la ministre.

Mme Buzyn a évoqué la possibilité d'avoir "une année de rattrapage en biologie par exemple" pour ces étudiants venus d'autres licences, tout en gardant un socle commun d'"au moins quatre ans nécessaires autour de la pratique médicale" pour tous les étudiants en médecine.

La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a dit vouloir préciser "d'ici Noël" les modalités d'accès aux futures études de santé.