Euro-2020: débuts difficiles pour les Françaises contre le Monténégro

Après avoir été menées pendant plus de 50 minutes, les handballeuses françaises, tenantes du titre continental, se sont imposée dans la douleur contre le Monténégro (24-23) pour leur premier match du Championnat d'Europe 2020, vendredi à Herning (Danemark).

Depuis quelques années, les coéquipières de Siraba Dembélé ont du mal à rentrer dans leur tournoi: elles s'étaient inclinées en ouverture du Mondial-2017 contre la Slovénie, de l'Euro-2018 contre la Russie et contre la Corée du Sud pour commencer le Mondial-2019.

Au final, elles avaient été championnes du monde 2017 et championnes d'Europe 2018, mais avaient été sorties d'entrée au Japon l'an passé.

Vendredi, le scenario du faux départ a failli se reproduire: les Bleues ont couru après le score pendant plus de 50 minutes.

"On est soulagé d'avoir gagné le match, sur un scenario un peu redouté. On espérait vivre ce match avec un peu d'avance, ça n'a pas été le cas. On a manqué un peu de lucidité. On n'a toujours pas trouvé la clé", a glissé le sélectionneur Olivier Krumbholz.

- Kouyaté fait basculer le match -

C'est finalement sur un tir de l'arrière droite Aïssatou Kouyaté à la 52e minute qu'elles ont pris les commandes de la rencontre, sans toutefois se mettre l'abri.

La Bisontine de 25 ans a réalisé une entrée fracassante pour sa première apparition en compétition internationale. Elle a fait basculer la rencontre du bon côté, avec trois réalisations dans les dix dernières minutes, provoquant également deux jets à 7 mètres et deux exclusions temporaires.

"Ça a été dix minutes intenses. Avec le stress et le match intense, je n'avais pas trop à réfléchir", a commenté Kouyaté après la rencontre.

Les Françaises ont laissé les portes ouvertes en défense pendant plus de vingt minutes en première période, permettant aux Monténégrines, emmenée par leur capitaine Jovanka Radicevic de prendre le large au score (9-4, 20e).

Grâce aux arrêts d'Amandine Leynaud (6), les Françaises sont progressivement revenues et ont regagné le vestiaire avec un seul but de retard, un moindre mal.

En seconde période, les Françaises ont moins balbutié leur jeu, revenant tout doucement au score face à une équipe monténégrine moins en forme . L'entrée en jeu de Cléopatre Darleux dans les buts a été également payante, avec 7 arrêts pour la gardienne de Brest.

"Ce n'était pas un match facile à gagner, vu comme on était embarqué. Je retiens ce positif: on a fait preuve de caractère. Le fait d'être mené tout le match et repasser devant dans les dix dernières minutes, c'est vraiment bien", a estimé la capitaine Dembélé.

Les Françaises retrouveront la Slovénie dimanche en fin d'après-midi (18h15), puis le Danemark mardi (20h30). Elles doivent prendre l'une des trois premières places pour se qualifier pour le tour principal, en essayant de perdre le moins de points sur le premier tour.