Euro-2020: gare au "Péril jeune" anglais !

Emboîtant le pas à Chelsea, la sélection anglaise s'ouvre aussi à une vague de jeunes joueurs qui rêvent d'apothéose dans leur jardin de Wembley, où se dérouleront début juillet les demi-finales et la finale de l'Euro-2020.

Ils sont douze - la moitié du groupe convoqué par Gareth Southgate pour les deux matches à venir en République Tchèque et en Bulgarie. Ils ont tous 23 ans ou moins et le futur de l'équipe d'Angleterre semble leur appartenir.

Pour beaucoup, leur carrière internationale a pris la voie rapide depuis quelques mois et ils sont encore tout ébahis d'être là.

"C'est plutôt dingue", reconnaissait mardi Fikayo Tomori, le défenseur central de Chelsea, appelé pour la première fois avec les A à 21 ans.

Il y a un an, il était prêté en Championship (D2) par les Blues à Derby et pouvait légitimement douter de son avenir dans le club où il était arrivé à 7 ans, mais peu réputé pour sa politique de promotion des jeunes.

Poussé par Frank Lampard, alors sur le banc des Rams, tout comme son coéquipier du milieu Mason Mount, qui a connu ses premières capes lors de la dernière trêve internationale, Tomori a continué à bénéficier de la confiance du coach lors du début de saison plutôt prometteur du club du sud de Londres, au point de se voir appelé chez les Three Lions.

- Des places à prendre -

"Je prends juste les choses comme elles viennent. C'est arrivé assez vite mais j'ai travaillé dur pendant ces 12 mois", a plaidé le joueur qui admet vivre son "rêve, même si ça sonne un peu comme un cliché".

Outre Tomori et Mount, on peut citer leur coéquipier de l'attaque Tammy Abraham (22 ans, 2 sélections), meilleur buteur anglais de Premier League, mais aussi des jeunes déjà intégrés comme Jadon Sancho (19 ans, 8 sélections, 2 buts) du Borussia Dortmund ou même Marcus Rashford de Manchester United qui n'a que 22 ans, malgré ses 34 sélections et 7 buts au compteur.

Et encore, manquent à l'appel pour ce rassemblement Callum Hudson-Odoi (18 ans, 2 sélections) de Chelsea qui revient tout juste de blessure ou Aaron Wan-Bissaka (21 ans) de Manchester United, blessé.

Tous ne seront évidemment pas titulaires, mais Tomori a ses chances, la place aux côtés de Harry Maguire dans l'axe de la défense fait partie de celles qui semblent encore à prendre.

"On verra. Pour le moment je me concentre sur le fait d'avoir ma première sélection, intégrer l'équipe (...) je veux juste faire du mieux que je peux pour être convoqué à nouveau et on verra ce qui se passera l'été prochain", a-t-il balayé modestement.

- "S'habituer à gagner" -

Mais cette génération montante est aussi une génération pressée car dans neuf mois Wembley accueillera la finale de l'Euro-2020 déjà dans toutes les têtes.

"Pour nous, c'est ce qui se rapprochera le plus d'une grande compétition à domicile pour les quelques années à venir", a glissé, songeur, Trent Alexander-Arnold, le latéral de Liverpool, du haut de ses 22 ans et 7 sélections pour 1 but.

La première étape sera évidemment d'assurer la qualification pour la phase finale, par exemple avec un succès en République Tchèque qui garantirait une des deux premières places du groupe A à l'Angleterre.

L'intérêt de se qualifier dès vendredi "ce n'est pas seulement les opportunités que ça donnerait (aux jeunes de jouer), ni de ne plus s'inquiéter du résultat", a-t-il expliqué.

"C'est surtout de remporter des matches pour que l'équipe d'Angleterre continue à s'habituer à gagner".

Sur la lancée de sa demi-finale de Coupe du Monde 2018 et de sa finale en Ligue des Nations, "on veut continuer à faire avancer cette équipe et prolonger la belle période dans laquelle se trouve le foot anglais", a-t-il complété avec appétit.