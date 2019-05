Euro-2020: Isco et Cazorla de retour avec l'Espagne en qualifications

Les meneurs de jeu Isco et Santi Cazorla, lequel n'a plus joué en sélection depuis 2015, ont été rappelés vendredi en équipe d'Espagne pour affronter les îles Féroé et la Suède en qualifications pour l'Euro-2020, a annoncé la fédération espagnole (RFEF).

Pour Isco (27 ans), meilleur joueur espagnol lors du Mondial-2018, c'est un retour logique avec la "Roja" après une longue période d'éclipse au Real Madrid, qui a pris fin en mars avec le retour sur le banc de Zinédine Zidane.

La grande surprise de la liste est la présence de Cazorla (34 ans, 77 sélections), de retour à son meilleur niveau à Villarreal après être passé proche de mettre fin à sa carrière ces dernières années en raison de blessures à répétition au tendon d'Achille. Le milieu offensif, double champion d'Europe avec l'Espagne en 2008 et 2012, revient pour encadrer un groupe très rajeuni avec les présences de Rodrigo Hernandez (Atlético Madrid), Fabian Ruiz (Naples) ou Mikel Oyarzabal (Real Sociedad).

Le sélectionneur espagnol Luis Enrique, affecté par un grave problème familial, a choisi de ne pas être présent vendredi lors de l'annonce de sa liste pour affronter les îles Féroé le 7 juin et la Suède le 10 juin. La conférence de presse de présentation de la liste devait être assurée par son adjoint, Robert Moreno, vendredi à 12h30 (10h30 GMT), au siège de la fédération à Las Rozas, dans la banlieue de Madrid.

La sélection espagnole:

Gardiens: De Gea (Manchester United/ENG), Pau Lopez (Betis Séville) et Kepa (Chelsea/ENG)

Défenseurs: Sergi Roberto (FC Barcelone), Alba (FC Barcelone), Jesus Navas (Séville FC), Ramos (Real Madrid), Iñigo Martinez (Athletic Bilbao), Diego Llorente (Real Sociedad), Hermoso (Espanyol Barcelone), Carvajal (Real Madrid) et Gaya (Valence).

Milieux: Rodrigo Hernandez (Atlético Madrid), Isco (Real Madrid), Parejo (Valence), Asensio (Real Madrid), Busquets (FC Barcelone), Fabian Ruiz (Naples/ITA) et Cazorla (Villarreal).

Attaquants: Rodrigo (Valence), Morata (Atlkético Madrid), Aspas (Celta Vigo) et Oyarzabal (Real Sociedad).