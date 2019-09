Euro-2020: l'Espagne bat les îles Féroé (4-0), le sans-faute continue

Avec des doublés de Rodrigo Moreno et Paco Alcacer, l'Espagne a dominé les îles Féroé (4-0) et enchaîné un sixième succès en six matches, dimanche en qualifications pour l'Euro-2020, ce qui pourrait lui valoir un billet pour la phase finale dès le mois prochain.

Au stade El Molinon de Gijon (nord), les Espagnols ont outrageusement dominé les modestes Féroïens, prenant l'avantage sur un plat du pied de Rodrigo (13e), peut-être hors-jeu sur l'occasion, puis sur une frappe déviée de l'attaquant de Valence (50e). Paco Alcacer, entré en fin de match, a alourdi le score d'une subtile déviation (90e) puis d'une tête décroisée (90e+3).

Ce succès maîtrisé permet à l'équipe du nouveau sélectionneur Robert Moreno de continuer son cavalier seul en tête du groupe F avec 18 points, sept de plus que la Suède (2e, 11 pts).

Lors de la prochaine fenêtre internationale, la "Roja" pourrait d'ores et déjà s'assurer la première place du groupe en allant s'imposer le 12 octobre en Norvège, à condition que la Suède et la Roumanie ne gagnent pas dans le même temps. Sinon, les choses pourraient se jouer au match suivant, le 15 octobre en Suède.