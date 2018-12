Euro-2020: la France invaincue contre ses adversaires en compétition

La France est invaincue en compétition face aux adversaires - Islande, Turquie, Albanie, Moldavie, Andorre - que lui a réservés le tirage au sort des éliminatoires de l'Euro-2020. Sur le papier, la qualification ne devrait donc pas être un problème.

Gros plans sur l'opposition qui attend les Bleus de mars à novembre 2019 en match aller-retour.

. Islande, clapping et engagement

Les "Vikings" sont 37e au classement Fifa et sont les adversaires les plus relevés proposés. Les Bleus les ont affrontés 13 fois, pour 9 victoires et 4 nuls. Le plus connu des Islandais en France? Runar Alex Runarsson, le gardien qui joue à Dijon, sans doute.

Dans l'histoire récente, on retiendra les quarts de finale de l'Euro-2016, où les Nordiques avaient été balayés 5 à 2 avec des buts français d'Olivier Giroud (doublé), Paul Pogba, Dimitri Payet et Antoine Griezmann.

C'était la première fois que ce petit pays de 330.000 habitants, 20.000 licenciés et une centaine de joueurs professionnels, disputait un championnat d'Europe des nations. Sans véritable star, leur football basé sur l'engagement physique, la grinta, des longues touches façon football américain, a séduit. Leur façon de célébrer avec leur public - le fameux clapping - a depuis été repris par toutes les équipes.

La belle histoire a continué ensuite puisque l'Islande s'est qualifiée pour la première fois pour un Mondial, en Russie. Les "Vikings" ont été moins loin cette fois, éliminés au premier tour par la Croatie, futur finaliste.

En octobre, les hommes d'Erik Hamren avaient donné du fil à retordre aux Bleus en amical à Guingamp, menant 2 à 0 avant qu'une entrée de Kylian Mbappé ne change la face du match (2-2). Mais les Français digéraient alors leur Coupe du monde.

. Turquie, déplacement bouillant

"La Turquie, ce n'est jamais évident d'aller jouer, il y a toujours une ambiance très chaude", a résumé Deschamps. Ce pays, 39e au classement Fifa, aura du mal à miser sur la pression de ses seuls fans à la maison pour obtenir son ticket.

L'équipe nationale a en effet perdu de sa superbe depuis ses années dorées, avec ses demi-finales du Mondial-2002 et de l'Euro-2008. Et a pris une claque en dehors des terrains en échouant à devenir le pays hôte de l'Euro-2024, attribué à l'Allemagne. C'était la 4e candidature infructueuse de la Turquie, battue d'une seule voix en 2010 par la France pour l'organisation de l'Euro-2016.

Une des stars de l'équipe, Arda Turan, fait surtout parler de lui dans la rubrique faits divers. Il a été inculpé mi-octobre pour harcèlement sexuel, détention illégale d'arme et blessures volontaires et encourt jusqu'à douze ans et demi de prison...

Là encore, bilan flatteur des français: 4 victoires contre les Turcs en autant de matches.

. Andorre et Albanie, souvenirs piquants, Moldavie, l'inconnue

La seule défaite que la France compte face à ses futurs adversaires du groupe H, c'était en amical, en Albanie le 13 juin 2015 (1-0). Sinon, le bilan est favorable aux Bleus avec en 7 matches, 5 victoires, 1 nul, et cette défaite.

En phases de poules de l'Euro-2016, l'Albanie avait aussi tenu tête aux Bleus pendant une heure et demie avant qu'Antoine Griezmann (90e) puis Dimitri Payet (96e) ne libèrent la patrie (2-1).

"L'Albanie on avait souffert à l'Euro (en 2016, victoire 2-0 en phase de poule, NDLR) et on avait été battus il y a deux ou trois ans au mois de juin là-bas (défaite 0-1 en juin 2015 en amical)", a rappelé Guy Stéphan, l'adjoint de Didier Deschamps au sujet de la 60e nation au classement Fifa.

Sinon, les Bleus de 98 pourront raconter une petite histoire à leurs héritiers champions du monde 20 ans après: le 9 juin 1999, en qualifications de l'Euro-2000, ils avaient évité de peu un match nul humiliant contre les Andorrans grâce à un penalty de Frank Leboeuf en fin de partie (1-0)...

Contre ce timbre poste sur la carte du foot (133e au classement Fifa), le bilan des Bleus est de 3 victoires en autant de matches.

Et puis il y aura une surprise: la Moldavie, encore plus mal classée (170e rang mondial, le dernier, 211e, est Saint-Marin pour rappel) que la France n'a jamais croisé.

pgr-jta-adc-tba/dep