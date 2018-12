Euro-2020: pour Deschamps, "ce sera une question de motivation"

Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France (au micro de la chaîne L'Equipe): "Il y a des équipes que l'on connait bien parce que l'on a l'habitude de les rencontrer, que ce soit l'Islande ou l'Albanie. On aura un déplacement en Turquie, où c'est toujours très chaud comme ambiance, une première avec la Moldavie et puis Andorre. Il y a dix matches, on va attendre l'ordre et le calendrier. Aujourd'hui, tous les matches sont difficiles, la qualification est un long parcours. Il faudra prendre plus de points que nos adversaires, il y a 30 points à prendre. Il n'y a pas de petits matches, il faudra les jouer avec le sérieux et la concentration nécessaires pour atteindre notre objectif de se qualifier pour l'Euro-2020. On a de longs déplacements, ce sera des déplacements exotiques. Je me souviens du dernier déplacement en Albanie, ça n'avait pas été simple. Ce sera une question de motivation. On sait notre objectif et il faut tout faire pour l'atteindre."