Euro-2022 de hand: les Bleus se jaugent face à l'Allemagne en préparation

A cinq jours du début de l'Euro-2022 (13-30 janvier), les handballeurs français, champions olympiques à Tokyo cet été, vont pouvoir se jauger face à l'Allemagne dimanche (19h05), et savoir où ils en sont après une préparation chaotique.

C'est à Francfort, dans le centre de l'Allemagne, que la troupe de Guillaume Gille a posé ses valises samedi, avant de disputer dimanche son unique match de préparation face à la Nationalmannschaft d'Alfred Gislason à Wetzlar à une cinquantaine de kilomètres au nord de Francfort.

Le sélectionneur des Bleus a annoncé vendredi sa liste des vingt joueurs retenus pour disputer l'Euro, mais il ne s'est rendu sur les rives du Main et du Lahn, affluents du Rhin, qu'avec 17 joueurs, puisque son capitaine Valentin Porte a été testé positif au Covid-19 et doit observer une période d'isolement. Un retour ne sera possible que s'il présente deux tests négatifs espacés d'au moins 24 heures, cinq jours après l'infection.

Pour la première fois dans son immense carrière en équipe de France, c'est Nikola Karabatic qui sera le capitaine des Bleus dimanche soir, pour sa 325e sélection sous le maillot bleu. Il assurera l'intérim jusqu'au retour de Valentin Porte.

En plus de Porte, le gaucher Julien Bos et le pivot Théo Monar, qui n'étaient pas dans la bulle à Créteil pour la préparation, ne seront pas présents en Allemagne et n'intègreront le groupe qu'une fois leurs tests PCR validés.

- "Beaucoup de qualités" en Allemagne -

La reprise épidémique a touché le groupe entre la fin décembre et le début janvier. A cette gestion sanitaire sont venus s'ajouter plusieurs blessés de poids, entre Timothey N'Guessan, Nedim Remili et Luka Karabatic. Dans cette préparation chamboulée, Elohim Prandi a été victime d'une agression au couteau dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier.

Les Français n'ont finalement pu s'entraîner au complet qu'à partir du milieu de la semaine, et ont préféré ne disputer qu'un seul match de préparation, pour se donner du "temps de travail".

"On vient de boucler une phase de préparation importante de travail sur nous, sur le jeu. On a l'envie avec ce week-end qui démarre de basculer dans quelque chose de plus spécifique tourné vers l'Euro-2022", a expliqué le sélectionneur lors d'un point presse en visioconférence.

La rencontre de dimanche face à des Allemands en forme (vainqueurs de la Suisse 30-26 vendredi) permettra d'en savoir un peu plus sur les options tactiques qui s'offrent à Guillaume Gille, et surtout dans quel état de forme physique les Bleus se présenteront en Hongrie pour l'Euro-2022.

"L'équipe d'Allemagne est très jeune, avec beaucoup de qualités, mais manque dans sa largeur de banc d'un peu d'expérience. Mais comme la Bundesliga sait les produire, cette équipe est faite de beaucoup de bons joueurs en devenir", se méfie le sélectionneur, qui suit d'un oeil attentif le handball Outre-Rhin, lui qui a évolué pendant dix saisons à Hambourg.