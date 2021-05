Euro: Benzema "a toujours été attentif" aux Bleus, affirme Varane

Karim Benzema "a toujours été attentif" à l'équipe de France pendant sa mise à l'écart de plus de cinq ans et demi, a affirmé jeudi son coéquipier au Real Madrid Raphaël Varane, convaincu que le retour de l'attaquant avant l'Euro "ne va pas bouleverser l'équilibre" du groupe.

Q: Le retour de Karim Benzema vous réjouit-il ?

R: "Je suis très heureux du retour de Karim dans l'équipe. Pendant 5 ou 6 ans, j'étais dans une situation délicate quand on me posait des questions sur lui, entre un ami et mon sélectionneur de toujours. Vous vous doutez que je suis très content de son retour, et c'est aussi le cas de beaucoup de joueurs dans le groupe, on l'a vu dans les premières heures à Clairefontaine (...) La situation (Benzema mis à l'écart, NDLR) était pour moi assez figée, je n'avais pas d'attente particulière sur un changement. Je n'ai joué aucun rôle dans cette décision (...) J'étais dans une position où je pouvais discuter avec Karim et le sélectionneur. L'équipe de France est restée dans son coeur, il regardait nos matches, il a toujours été attentif à la vie du groupe et à tous les matches qu'on a joués en son absence. (Après sa convocation) Il était très enthousiaste, excité à l'idée de disputer une grande compétition avec une équipe de grand talent, notamment au niveau offensif. Il était très content même si ce qu'on s'est dit restera entre nous."

Q: Que va-t-il apporter au groupe France ?

R: "Karim, l'une de ses plus grandes qualités, c'est de faire jouer les autres, créer du mouvement. Il a la qualité pour mettre du liant, on attend ça de lui, qu'il joue son jeu, il n'y a pas plus d'attentes que ce qu'il a fait en club. Il vient pour faire ce qu'il sait faire, prendre du plaisir, défendre le maillot. Quand un joueur de cette qualité arrive dans l'effectif, on est tous excités à l'idée de voir du beau football, de créer des occasions, c'est normal. Ce qui fait sa force, c'est que c'est un joueur d'équipe, c'est ce qu'on aime bien chez lui. Je ne pense pas que Karim va bouleverser l'équilibre de l'équipe. De toute façon, l'objectif sera de trouver l'équilibre entre puissance offensive et solidité défensive. C'est la clé. C'est le rôle du coach, mais on a des joueurs de grande qualité, très complémentaires, qui ont prouvé qu'ils savaient jouer ensemble et gagner."

Q: Quelle est votre réaction au départ de votre entraîneur au Real Madrid Zinédine Zidane ?

R: "C'est d'abord beaucoup de fierté d'avoir évolué depuis dix ans à ses côtés. Depuis qu'il est venu me chercher à Lens, j'ai beaucoup, beaucoup appris. Il est très humain, c'est une source d'inspiration pour moi et beaucoup de joueurs. C'est un peu particulier pour moi et pour toute une génération de joueurs à Madrid. J'ai pu échanger un peu avec lui. J'espère que la suite sera belle, c'est un grand coach et aussi une grande personne."

Propos recueillis en conférence de presse.