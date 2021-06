Euro: coup de chaud pour la France à Budapest, avant Portugal-Allemagne

La France prise de torpeur à Budapest! Sous la canicule, les Bleus ont trébuché samedi à l'Euro contre la modeste Hongrie (1-1) et devront, pour valider leur place en huitièmes, attendre leur troisième match mercredi face au Portugal, opposé auparavant à l'Allemagne (18h00).

C'est la revanche des petits: au lendemain du nul méritoire obtenu par l’Écosse contre l'Angleterre (0-0) à Wembley, la Hongrie, sélection classée 37e au classement Fifa, a tenu en échec les puissants champions du monde français qui ont reconnu avoir été perturbés par le bruit assourdissant de la Puskas Arena, seul stade sans jauge sanitaire du tournoi.

Il fallait voir les Hongrois s'enlacer sur la pelouse à la fin de la rencontre, conscients d'avoir accompli un petit exploit à domicile dans la poule F, considérée comme le "groupe de la mort".

Dans la touffeur et la ferveur des 55.998 personnes massées dans les gradins, dont 5.700 Français, les Bleus ont souffert pendant plus d'une heure, peinant à développer leur jeu et à conclure leurs actions, à l'image d'Antoine Griezmann (14e), Kylian Mbappé (17e, 33e) ou Karim Benzema (31e).

- Table renversée -

Et pour ne rien arranger, la Hongrie a surpris son adversaire juste avant la pause sur une chevauchée conclue de près par le latéral Attila Fiola (45e+2), qui est allé hurler son bonheur en bord de terrain, renversant la table d'une journaliste interloquée.

De quoi faire chavirer les supporters hongrois, qui avaient rejoint le stade en cortège depuis la place des Héros et n'ont pas hésité à siffler copieusement le sélectionneur français Didier Deschamps à son entrée sur la pelouse avant la rencontre.

Mais la France n'a pas désarmé et Griezmann, reprenant un centre de Mbappé mal repoussé par la défense, a égalisé pour éviter le pire et maintenir le destin des Bleus entre leurs pieds en vertu de leur victoire inaugurale contre l'Allemagne (1-0).

Reste que le trident offensif Griezmann-Benzema-Mbappé, redouté par toute l'Europe, n'a pas encore donné sa pleine mesure... Et qu'il faudra faire mieux, beaucoup mieux, mercredi à Budapest contre le Portugal, pour la revanche de la finale de l'Euro-2016 remportée par l'équipe lusitanienne (1-0 a.p.).

En attendant Portugal-Allemagne, l'autre match de la poule programmé lors de ce super-samedi de football, voilà les Bleus provisoirement en tête avec 4 pts, devant les champions d'Europe portugais (3 pts), et les Hongrois (1 pt).

- L'Allemagne dos au mur -

La Mannschaft est provisoirement dernière (0 pt) avant de recevoir la Seleçao à l'Allianz Arena de Munich (18h00).

Les champions d'Europe, emmenés par un "CR7" (36 ans) en pleine forme depuis son doublé de Budapest, peuvent monter en puissance en décrochant leur qualification avant de retrouver la France.

L'Allemagne est déjà dos au mur puisqu'une deuxième défaite obligerait les hommes de Joachim Löw à battre la Hongrie lors de la dernière journée, en espérant que cela suffise pour terminer dans les quatre meilleurs troisièmes de groupe.

La Seleçao n'hésitera pas à condamner la Mannschaft à ce scénario catastrophe, mais "il faut garder les pieds sur terre", a affirmé le défenseur Ruben Dias, qui s'attend à "de nouvelles difficultés" contre un autre "candidat" au titre européen.

Quant à l'Espagne, opposée à la Pologne en soirée à Séville (21h00), elle doit enfin marquer après sa domination stérile contre la Suède (0-0) si elle veut se rapprocher des huitièmes. Mais gare au buteur polonais Robert Lewandowski, meilleur joueur Fifa de 2020...