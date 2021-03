Euro d'athlétisme en salle: Lavillenie coupé dans son élan, coup dur pour les Bleus

Gros coup dur pour les Bleus. Arrivé en pleine forme en Pologne, le perchiste français Renaud Lavillenie a dû renoncer vendredi aux Championnats d'Europe en salle d'athlétisme à Torun en raison d'une blessure au mollet droit, à la veille de son entrée dans la compétition.

Le champion olympique 2012, dont le duel avec le recordman du monde Armand Duplantis (6,18 m) devait constituer l'un des temps forts de cet Euro, ne pourra pas briguer une 5e couronne continentale en indoor et laisse la voie libre au prodige suédois (21 ans).

Candidat déclaré à la victoire après un début d'hiver très réussi, Lavillenie a jeté l'éponge après avoir ressenti des douleurs lors d'un entraînement effectué vendredi matin.

"J'ai ressenti une douleur vive au mollet droit sur un exercice classique, a expliqué le Français (34 ans) cité dans un communiqué publié par la Fédération française d'athlétisme (FFA). J'ai dans la foulée passé du temps avec le kiné et je me suis donné le temps de la journée pour voir l'évolution. Mais ce soir, l'évolution n'est pas assez significative et je ne veux pas aggraver la blessure pour risquer de compromettre les JO cet été."

"C'est une décision très difficile pour moi car je suis un compétiteur mais avec le bel hiver que j'ai fait, je ne veux pas tout perdre pour la saison estivale", a-t-il ajouté.

- Duplantis sans rival -

Ce forfait prive ainsi l'équipe de France de l'un de ses chefs de file et de l'une des ses meilleure chances de médaille d'or avec le recordman du monde du décathlon Kevin Mayer, engagé à l'heptathlon, et le hurdleur Wilhem Belocian (60 m haies), qui doivent commencer l'Euro samedi.

Cette blessure coupe aussi Lavillenie dans son élan après une saison en salle particulièrement remarquée. Le Clermontois était en effet revenu à son meilleur niveau en enchaînant cet hiver deux sauts à plus de 6 m (6,02 m le 31 janvier à Tourcoing, 6,06 m le 27 février à Aubière). Il n'avait plus dépassé cette barre symbolique depuis mars 2016 et commençait même à reparler du record du monde dont Duplantis l'a dépossédé en février 2020.

Lavillenie, dont le dernier grand championnat s'était soldé par un gros échec (élimination en qualifications aux Mondiaux en 2019), avait une petite revanche à prendre mais il a souhaité ne prendre aucun risque dans l'optique de son objectif principal en 2021, les Jeux olympiques de Tokyo où il espère monter sur le podium pour la 3e fois d'affilée après l'or de 2012 et l'argent de 2016.

En l'absence de avillenie, Armand Duplantis est désormais le grandissime favori du concours de la perche dont les qualifications sont programmées samedi et la finale dimanche. Le champion d'Europe 2018 possède la meilleure performance de 2021 avec un saut à 6,10 m réussi le 24 février dernier à Belgrade (Serbie) et ne devrait avoir théoriquement aucun adversaire à sa mesure à Torun.

Privés de leur leader à la perche, les Bleus devront compter sur le frère cadet de Renaud Lavillenie, Valentin, tout juste sacré champion de France en salle, et sur le jeune Ethan Cormont, qui découvrira pour la première fois à 20 ans une grande compétition internationale.