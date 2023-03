Euro d'athlétisme en salle: Mayer frustré, Jacobs trébuche

Kevin Mayer est apparu frustré après quatre épreuves de l'heptathlon, alors que la star du sprint italien Marcell Jacobs a été battu sur 60 m par son coéquipier Samuele Ceccarelli, immense surprise de l'Euro d'athlétisme en salle d'Istanbul samedi.

Le pas las, Kevin Mayer s'est présenté en zone mixte en mâchonnant un bâtonnet de bœuf séché, désabusé par sa performance du soir à la hauteur (1,98 m).

Lui, le "Kéké la braise" qui aime se nourrir de l'ambiance des grands championnats, double champion du monde et double vice-champion olympique du décathlon, a perdu son énergie au fur et à mesure de la journée, après l'une de ces nuits désagréables passées à se retourner dans tous les sens dans son lit sans fermer l'œil.

"Mes impulsions n'étaient pas agréables, a-t-il commenté. J'ai quand même fait le +taf+, j'ai failli ne pas passer à 1,98 m. Dès que les sauts hauts sont arrivés, j'étais un peu perdu. Je suis un peu dégouté parce qu'hier, j'étais dans une forme énorme. Je me suis arraché les cheveux cette nuit à ne pas dormir. Je suis loin de ce que j'espérais faire mais il y a encore un titre à aller chercher, donc je fais le +taf+. Espérons qu'une bonne nuit fasse en sorte que demain, ce soit un peu mieux."

Après quatre épreuves sur sept, Mayer est deuxième avec 3.474 points, à 67 points du jeune Norvégien Sander Skotheim (3.541).

Le champion du monde 2018 et double champion d'Europe de l'heptathlon a encore largement les moyens de l'emporter s'il réussit sa deuxième journée dimanche (60 m haies, perche, 1.000 m).

Autre Français engagé dans les épreuves combinées, Makenson Gletty est 5e provisoire, à l'affût pour un éventuel podium.

- Jacobs touché -

Le coup de tonnerre de la soirée est venu du 60 m masculin. Allongé sur la piste les bras sur la tête après l'arrivée, la jambe droite avec un bandage, Marcell Jacobs, touché à un ischio-jambier, a été dominé à la surprise générale par son compatriote Samuele Ceccarelli.

Ceccarelli, 23 ans, quasiment inconnu jusque-là, a décroché l'or en 6 sec 48 devant Jacobs (6.50) et le Suédois Henrik Larsson (6.53).

Le jeune Italien s'était fait remarquer il y a deux semaines en devenant champion de son pays, plus rapide, déjà, que la vedette Marcell Jacobs. Il n'avait jamais couru plus vite que 6 sec 72 lors d'un 60 m en salle et 10 sec 45 lors d'un 100 m avant cet hiver, des bons chronos de niveau national tout au mieux.

"C'est complètement dingue, je ne m'y attendais pas. Ça fait trois ans que je n'ai pas eu la possibilité de faire une saison complète sans me blesser. Je ne savais pas quoi attendre de cette saison en salle", a-t-il réagi.

"Ce n'est pas la médaille que j'espérais, a commenté Jacobs. Mes jambes n'étaient pas parfaites, ç'a été une journée difficile. Mon coéquipier a été excellent. Je vais essayer de récupérer au plus vite de cette blessure à l'ischio-jambier pour retrouver la piste."

- "Stupide" -

Très attendus sur 400 m, la Néerlandaise Femke Bol et le Norvégien Karsten Warholm ont rempli leur contrat.

Parti sur un rythme démentiel (20 sec 84 après 200 m), Warholm a craqué en fin de course mais a résisté à ses adversaires.

"J'ai été trop rapide, c'était stupide!, a-t-il réagi. J'ai été frappé par l'acide lactique dans le dernier 100 m, j'avais l'impression de faire face à un mur. J'ai juste essayé de sauver mes fesses, donc je suis très heureux de m'en sortir avec une médaille d'or."

Largement plus forte que la concurrence, Bol, détentrice du record du monde de la distance depuis février, a maîtrisé sa course pour couper la ligne en 49 sec 85, le 7e chrono de tous les temps.

Seule Française présente dans une finale samedi, la perchiste Margot Chevrier a pris la 5e place, avec un saut à 4,60 m. Le bilan français reste donc scotché à une médaille, le bronze de Azeddine Habz du 1.500 m vendredi, avant la quatrième et dernière journée de compétition dimanche.