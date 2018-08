Euro d'athlétisme: l'Allemagne et la Grande-Bretagne pour le podium

L'Allemagne, qui ambitionne de retrouver le leadership continental à domicile, et la Grande-Bretagne sont les principales rivales de la France au tableau des médailles de la 24e édition des Championnats d'Europe d'athlétisme, 6 au 12 août à Berlin.

En 2002 à Munich, le pays hôte avait comptabilisé 19 médailles, mais deux seulement du plus beau métal, distancé par la Russie triomphante et l'Espagne surprenante.

La Mannschaft a engagé 128 athlètes à Berlin, parmi lesquels cinq tenants du titre.

Les Britanniques ont leurs meilleurs arguments dans les épreuves de vitesse, avec Zharnel Hughes au 100 m messieurs et Dina Asher-Smith, qui vise le triplé 100/200/4X100 m au féminin.

Suspendue par la Fédération internationale (IAAF) pour avoir mis en place un dopage organisé, la Russie est représentée par des +athlètes neutres+, dont beaucoup brillent à l'instar de Mariya Lasitskene, la reine de la hauteur.

La Pologne, forte de ses lanceurs de marteau en particulier, vise également plus de dix médailles.

L'Allemagne, qui possède aussi des demi-fondeuses de talent à l'image de Konstanze Klosterhalfen au 1500 m, tient sa force de frappe dans les lancers. Une tradition.

Le javelot messieurs représente le summum d'une école avec le formidable trio composé de Johannes Vetter, médaillé d'or aux Mondiaux 2017, Andreas Hofmann et Thomas Röhler, le champion olympique de Rio.

- Une histoire de famille -

Des trios, par les liens du sang ceux-là, les +Europe+ berlinois n'en manquent pas. Les frères Jonathan, Kevin et Dylan Borlée, entraînés par le père Jacques, sont la fierté de la Belgique depuis plusieurs années sur 400 m. Pour défendre le titre du relais 4X400 m, les Borlée reçoivent à Berlin le renfort du champion du monde juniors Jonathan Sacoor.

Encore une saga familiale avec les frangins norvégiens Henrik, Filip et Jakob Ingebrigtsen, coachés aussi par leur père, Tjelta, qui déboulent sur 1500 et 5000 m. C'est surtout sur la première distance que les Vikings entendent faire mal. Henrik, l'aîné (27 ans), y a goûté à tous les métaux: médaille d'or en 2012 à Helsinki, d'argent en 2014 à Zurich, devancé sur le fil par Mahiedine Mekhissi, et de bronze en 2016 à Amsterdam, où Filip (25 ans) s'était paré de l'or.

Mais le plus beau reste à venir avec Jakob, 17 ans et 11 mois. Le prodige, bardé de multiples titres dans les catégories de jeunes, a signé un chrono de 3 min 31 sec 18/100e sur 1500 m le 20 juillet à Monaco, dans le sillage de Filip (3:30.01, record national).

Les pères sont omniprésents dans le sport et notamment en athlétisme. Ainsi Salvino Tortu façonne, avec un extrême dévouement, la carrière de Filippo, le nouvel astre du sprint italien, qui a remisé le record du 100 m de Pietro Mennea (10.01), vieux de presque 39 ans, en 9 sec 99 le 22 juin à Madrid.

Comme Mekhissi (3000 m steeple/5000 m), le Norvégien Karsten Warholm a relevé le défi de doubler. Le champion du monde du 400 m haies a ajouté le 400 m à son programme, un tour de force.