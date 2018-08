Euro d'athlétisme: le jeune prodige Duplantis embrase Berlin

Dernière soirée de folie aux Championnats d'Europe: le concours du saut à la perche a illuminé le stade olympique de Berlin dimanche avec l'avènement du prodige suédois Armand Duplantis, entré dans le cercle très fermé des hommes à plus de 6 mètres à seulement 18 ans et vainqueur de Renaud Lavillenie, seulement 3e.

C'est un moment incroyable qu'ont vécu les 40.000 spectateurs massés dans l'enceinte de la capitale allemande, une nuit qu'ils n'oublieront sans doute pas de sitôt. On savait le plateau relevé mais personne n'aurait imaginé vivre une compétition de ce niveau, peut-être l'une des plus relevées de l'histoire.

Le couronnement de Duplantis pouvait être prévisible tant le Suédois progresse à pas de géant depuis son arrivée il y a un an au plus haut niveau. Mais c'est surtout sa performance qui marquera les esprits à jamais. Avec une barre passée à 6,05 m, nouveau record du monde juniors, le natif de Lafayette aux Etats-Unis a non seulement remporté le premier grand titre de sa jeune carrière mais il a surtout franchi une hauteur qui constitue le Graal pour tout perchiste. Tous les concurrents lui sont d'ailleurs tombés dans les bras après son exploit, signe de la valeur et de la symbolique de cette marque mythique.

- 'De la science-fiction' -

"Je ne sais pas s'il y a des mots pour décrire ce que je ressens, a lancé le Suédois. Je suis au sommet du monde, c'est de la science-fiction. Tout ce que je voulais c'était me retrouver sur le podium avec Renaud (Lavillenie, ndlr). Je vais prendre la photo du podium pour la lui faire signer."

Pour embellir encore un peu plus le tableau, son dauphin russe Timur Morgunov, 21 ans, a lui aussi réussi à dompter les 6 m avant de stopper son envol.

Face à une telle adversité, même le recordman du monde Renaud Lavillenie (6,16 m) a dû s'incliner. Ses rêves d'un 4e titre européen se sont écroulés mais le Français (5,95 m) ne semblait même pas déçu, conscient lui aussi d'avoir été l'acteur d'un concours de légende.

"C'est un sentiment particulier, parce que +Mondo+ (Duplantis, ndlr), c'est un gamin, il entre à peine à l'Université et je le considère comme mon frère, a expliqué le Français. On a passé un +putain+ de moment avec lui et on est pareil. Je ne vais pas dire que je m'en fous qu'il m'ait battu mais presque. Mais maintenant, c'est l'homme à battre."

- Bilan français mitigé -

Avec la 3e place de Lavillenie, qui s'est ajoutée aux médailles d'argent récoltées dimanche par Clémence Calvin (marathon) et Alexandra Tavernier (marteau), les Bleus quittent l'Allemagne sur un total de 10 podiums (3 or, 4 argent, 3 bronze), un bilan en demi-teinte après les bons résultats enregistrés aux JO-2016 (6) et aux Mondiaux-2017 (5), qui avaient replacé la France sur l'échiquier international.

Tavernier va elle repartir de Berlin la tête haute. La médaillée de bronze des Mondiaux-2015 est en pleine renaissance après deux ans de galères et a battu en 74,78 m le vieux record de France de Manuela Montebrun (74,66 m le 11 juillet 2005). La lanceuse d'Annecy, 2e derrière l'intouchable Polonaise Anita Wlodarczyk (78,94 m), relance totalement sa carrière à 24 ans.

"Mon premier jet (celui du record, ndlr)... Magistral. La manière dont j'ai lancé, avec l'intensité produite, sans prétention, +waoouhh+. J'aurais peut-être pu faire encore mieux mais Anita est une grande grande dame du marteau et a réussi à repasser devant moi. Mais ce n'est que du bonheur", a jubilé la Française.

En début de journée, les Bleus avaient enregistré une belle surprise avec l'argent récolté par Clémence Calvin sur le marathon (2h 26 min 28). Néophyte sur la distance, la Martégale de 28 ans, médaillée d'argent du 10.000 m aux "Europe" en 2014 à Zurich et seule tricolore au départ, est arrivée six secondes derrière la Bélarusse Volha Mazuronak pour devenir la troisième Française à monter sur le podium continental de la spécialité après le bronze de Maria Rebelo en 1990 et l'or à presque 40 ans de Christelle Daunay en 2014.

"Le marathon, c'est un projet à long terme pour les JO de Tokyo en 2020 et ceux de Paris en 2024. Donc ça me conforte dans l'idée que c'est une distance sur laquelle je peux bien figurer à l'international. C'est le premier palier de la réalisation de l'objectif. Maintenant, je peux dire que je suis marathonienne", a-t-elle déclaré.

Le triple saut n'a en revanche pas du tout souri aux deux Français Jean-Marc Pontvianne (7e, 16,61 m) et Harold Correa (11e, 16,33 m), tous les deux très loin du vainqueur, le vétéran portugais Nelson Evora (17,10 m).

Sans Jimmy Vicaut ni Christophe Lemaitre, il n'y pas eu non plus de miracle au relais 4x100 m (4e) gagné par la Grande-Bretagne.