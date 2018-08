Euro de cyclisme: Pauline Ferrand-Prévot en argent à Glasgow en VTT

La Française Pauline Ferrand-Prévot a décroché la médaille d'argent en VTT aux Championnats d'Europe à Glasgow mardi matin, derrière la championne du monde en titre, la Suissesse Jolanda Neff.

Championne du monde de VTT en 2015, Ferrand-Prévot n'a pu suivre le rythme très élevé de Neff dès le premier des cinq tours. La Suissesse, qui roulait avec son maillot arc-en-ciel, a passé la ligne d'arrivée avec plus de deux minutes d'avance sur Ferrand-Prévot, la médaille de bronze revenant à la Belge Githa Michiels.

"Je pense que c'est mérité, je suis à ma place, je suis contente. (Neff) a été super impressionnante. Dès le début de course, j'ai vu que techniquement elle était plus à l'aise que moi. Elle me mettait quatre à cinq secondes dans les descentes, et après je n'ai pas réussi à suivre dans la montée", a commenté "PFP" au micro de France 2.