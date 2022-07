Euro de football en Angleterre : le football féminin de plus en plus populaire

Portées par leurs supporters, les "Lionesses" s'apprêtent à enflammer mercredi contre l'Autriche un stade d'Old Trafford annoncé à guichets fermés pour le coup d'envoi de leur Championnat d'Europe, reporté d'une année à cause du coronavirus.

Un record de fréquentation pour un match de l'Euro féminin tombera à cette occasion, puis un autre le 31 juillet dans le mythique Wembley de Londres, avec plus de 85.000 personnes attendues. Les grandes affiches font le plein et l'engouement déborde des stades.

En Angleterre, tous les matches seront diffusés sur la BBC, donc sur des chaînes gratuites, et la chaîne de cinéma Showcase montrera même ceux des Anglaises dans ses dix-neuf établissements.

Au pays du football, les féminines devraient encore crever l'écran dans la lignée du Mondial-2019, quand 11,7 millions de téléspectateurs avaient suivi la demi-finale perdue face aux Américaines, un record national.

Le calendrier complet et les stades retenus pour l'Euro féminin, du 6 au 31 juillet en Angleterre (en heure française, GMT+2, -1 heure en heure locale)

Où ? Quand ? Le calendrier complet

1re journée de la phase de groupes

► Mercredi 6 juillet - Groupe A

(19h00 TU) Angleterre - Autriche, à Old Trafford (à Manchester)

► Jeudi 7 juillet - Groupe A

(19h00 TU) Norvège - Irlande du Nord, au St Mary's Stadium (à Southampton)

► Vendredi 8 juillet - Groupe B

(16h00 TU) Espagne - Finlande, au Stadium MK (à Milton Keynes)

(19h00 TU) Allemagne - Danemark, au Brentford Community Stadium (à Londres)

► Samedi 9 juillet - Groupe C

(16h00 TU) Portugal - Suisse, au Leigh Sports Village (à Leigh)

(17h00 TU) Pays-Bas - Suède, au Bramall Lane (à Sheffield)

► Dimanche 10 juillet - Groupe D

(16h00 TU) Belgique - Islande, au Manchester City Academy (à Manchester)

(19h00 TU) France - Italie, au New York Stadium (à Rotherham)



2e journée de la phase de groupes

► Lundi 11 juillet - Groupe A

(16h00 TU) Autriche - Irlande du Nord, au St Mary's Stadium (à Southampton)

(19h00 TU) Angleterre - Norvège, au Community Stadium (à Brighton)

► Mardi 12 juillet - Groupe B

(16h00 TU) Danemark - Finlande, au Stadium MK (à Milton Keynes)

(19h00 TU Allemagne - Espagne, au Brentford Community Stadium (à Londres)

► Mercredi 13 juillet - Groupe C

(18h00) Suède - Suisse, au Bramall Lane (à Sheffield)

(21h00) Pays-Bas - Portugal, au Leigh Sports Village (à Leigh)

► Jeudi 14 juillet - Groupe D

(16h00 TU) Italie - Islande, au Manchester City Academy (à Manchester)

(19h00 TU) France - Belgique, au New York Stadium (à Rotherham)



3e journée de la phase de groupes

► Vendredi 15 juillet - Gr. A

(19h00 TU) Irlande du Nord - Angleterre, au St Mary's Stadium (à Southampton)

(19h00 TU) Autriche - Norvège, au Community Stadium (à Brighton)

► Samedi 16 juillet - Gr. B

(19h00 TU) Finlande - Allemagne, au Stadium MK (à Milton Keynes)

(19h00 TU) Danemark - Espagne, au Brentford Community Stadium (à Londres)

► Dimanche 17 juillet - Gr. C

(18h00) Suisse - Pays-Bas, au Bramall Lane (à Sheffield)

(18h00) Suède - Portugal, au Leigh Sports Village (à Leigh)

► Lundi 18 juillet - Gr. D

(19h00 TU) Islande - France, au New York Stadium (à Rotherham)

(19h00 TU) Italie - Belgique, au Manchester City Academy (à Manchester)

Quarts de finale

► Mercredi 20 juillet

(19h00 TU) Vainqueur du groupe A - Deuxième du groupe B (quart de finale 1), au Community Stadium (à Brighton)

► Jeudi 21 juillet

(19h00 TU) Vainqueur du groupe B - Deuxième du groupe A (quart de finale 2), au Brentford Community Stadium (à Londres)

► Vendredi 22 juillet

(19h00 TU) Vainqueur du groupe C - Deuxième du groupe D (quart de finale 3), au Leigh Sports Village (à Leigh)

► Samedi 23 juillet

(19h00 TU) Vainqueur du groupe D - Deuxième du groupe C (quart de finale 4), au New York Stadium (à Rotherham)



Demi-finales

► Mardi 26 juillet

(19h00 TU), Vainqueur du quart de finale 1 - Vainqueur du quart de finale 3 (demi-finale 1), au Bramall Lane (à Sheffield)

► Mercredi 27 juillet

(19h00 TU) Vainqueur du quart de finale 2 - Vainqueur du quart de finale 4 (demi-finale 2), au Stadium MK (à Milton Keynes)

Finale

► Dimanche 31 juillet

(16h00 TU) Vainqueur de la demi-finale 1 - Vainqueur de la demi-finale 2, au Wembley Stadium (à Londres)