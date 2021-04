Euro de gym: Listunova en or, les Allemandes en combinaison

La jeune gymnaste russe Viktoria Listunova a été sacrée championne d'Europe du concours général vendredi à Bâle où les Allemandes ont troqué leur classique justaucorps contre une inhabituelle combinaison intégrale pour "se sentir bien".

Petite surprise à l'issue de la finale de vendredi, Listunova, championne du monde junior qui va sur ses 16 ans, s'est imposée devant Angelina Menilkova, médaillée d'argent malgré ses chutes à la poutre et aux barres (55,432 points).

"C'est classe, c'est beau, c'est propre", a décrit la Française Sheyen Petit, interrogée sur la performance des deux gymnastes russes. "On voit la différence", a-t-elle expliqué après avoir fini à la 15e place et "en colère" après sa propre chute aux barres asymétriques.

Comme la Russie a obtenu un nouveau quota olympique, Listunova sera sans doute du voyage pour aller aux JO de Tokyo et promet d'être une concurrente sérieuse pour le podium dans trois mois.

Chez les hommes, Nikita Nagornyy, champion du monde, a conservé son titre européen et a annoncé la couleur : l'or pour l'équipe russe à Tokyo.

Nagornyy s'est imposé avec 88.032 points, soit deux points devant le Russe David Belyavskiy (85.864 points), et sans renouveler un inédit triple salto arrière carpé au sol comme il l'avait fait en qualification.

L'Ukrainien Illia Kovtun (84.864 points), âgé de 17 ans, a pris la troisième place.

A côté des Russes, deux gymnastes allemandes, Elisabeth Seitz et Kim Bui, respectivement 5e et 7e du concours général, ont attiré l'attention avec leur tenue.

Elles ont revêtu, deux jours après leur compatriote Sarah Voss, une combinaison qui couvre intégralement leurs bras et leurs jambes et qui est conforme au règlement de la Fédération internationale de gymnastique (FIG).

L'idée est de "se sentir bien et de rester élégante", a expliqué Sarah Voss (21 ans) sur son compte Instagram. "Quand la puberté a commencé, quand j'ai eu mes règles, j'ai commencé à me sentir de plus en plus inconfortable", a-t-elle détaillé aussi auprès de la chaîne de télévision allemande ZDF, alors que "petite fille je ne voyais pas la tenue serrée comme un gros problème".

- "Signal important" -

Parler des règles dans le sport demeure encore tabou.

Après la compétition vendredi Elisabeth Seitz a aussi fait état des nombreuses photos de jeunes filles gymnastes circulant sur internet attirant selon elle beaucoup de monde et pas seulement les amateurs de sport, a-t-elle dit, sans entrer dans les détails.

Quitter le justaucorps et enfiler la combinaison est donc "un signal important" dans un sport réputé pour sa dureté et sa rigueur, insiste Seitz, médaillée européenne et mondiale, et où ce sont des ados, à l'image de Listunova vendredi, qui montent sur des podiums.

Interrogées sur la tenue noire et violette des concurrentes allemandes, les médaillées du jour ne se sont pas étendues sur la question: "inhabituelle mais jolie" pour Melnikova (20 ans), "nouveau type de tenue de gym joli" pour la Britannique Jessica Gadirova, en bronze à 16 ans.

Au-delà de la dureté et de la rigueur exigée, depuis quelques années le monde de la gym est secoué par des révélations de violences sexuelles et de maltraitances. Ainsi les États-Unis ont connu un scandale sans précédent avec le médecin Larry Nassar qui a été reconnu coupable d'avoir agressé sexuellement au moins 265 victimes identifiées durant deux décennies, dont la star Simone Biles.

En Grande-Bretagne, ce sont des accusations de maltraitances qui ont fait la une, de même que récemment en Grèce où d'anciens gymnastes se sont plaint d'avoir subi des décennies de maltraitances "s'apparentant à de la torture" de la part de leurs entraîneurs.