Euro de hand 2022: les Françaises avec les Croates en qualification

Les handballeuses françaises sont tombées dans un groupe de qualification pour l'Euro-2022 abordable où leurs principales adversaires seront les Croates, selon le tirage effectué jeudi.

Il faudra terminer dans les deux premiers d'une poule de quatre, qui comprend aussi la République tchèque et l'Ukraine, pour participer à l'Euro organisé par trois républiques ex-yougoslaves, la Slovénie, la Macédoine du nord et le Monténégro, du 4 au 20 novembre 2022.

Les Croates avaient créé la surprise en atteignant les demi-finales de l'Euro-2020 au Danemark en novembre mais y avaient été largement dominées par les Françaises (30-19). Les Bleues avaient ensuite échoué à conserver leur titre de 2018 en finale face aux Norvégiennes.

Leurs deux autres adversaires, la République tchèque et l'Ukraine, n'ont guère de références et la qualification ne devrait pas poser de problèmes.

Les Françaises joueront le premier de leurs six matchs début octobre 2021 et le dernier fin avril 2022. Elles auront entretemps participé aux Jeux olympiques de Tokyo.

Groupe 1: Russie, Pologne, Suisse, Lituanie

Groupe 2: Danemark, Roumanie, Autriche, vainqueur des préqualifications

Groupe 3: Pays-Bas, Allemagne, Bélarus, vainqueur des préqualifications

Groupe 4: France, Croatie, République tchèque, Ukraine

Groupe 5: Espagne, Hongrie, Slovaquie, vainqueur des préqualifications

Groupe 6: Suède, Serbie, Islande, Turquie

Deux qualifiés par groupe plus la Norvège, tenante du titre, et les trois pays organisateurs, la Slovénie, la Macédoine du nord et le Monténégro.