Euro de hand: le Danemark premier qualifié, la France relancée

Les handballeurs danois se sont qualifiés lundi pour les demi-finales de l'Euro-2022, grâce à leur facile victoire sur les Pays-Bas, tandis que les Français se sont relancés avec leur succès contre le Monténégro et la défaite islandaise contre la Croatie.

Les Danois, vice-champions olympiques à Tokyo et doubles champions du monde, ont brillamment validé leur ticket en écrasant les Pays-Bas (35-23).

Dans une rencontre dominée de bout en bout, les coéquipiers de Mikkel Hansen ont affirmé un peu plus leur statut de favori à la victoire finale dans six jours, pour un troisième sacre européen après 2008 et 2012.

Ils affronteront la France mercredi dans un remake de la finale des Jeux olympiques à Tokyo six mois plus tôt pour une dernière journée qui sera capitale pour les Bleus.

Deux jours après la correction reçue contre l'Islande, les Français ont corrigé le tir contre le Monténégro, en s'imposant 36 à 27. Un peu plus tôt dans l'après-midi, les champions olympiques en titre ont reçu un coup de pouce du destin.

La Croatie, déjà éliminée dans la course aux demies, est venue à bout de l'Islande au terme d'un match plein de suspense. Les Islandais ont d'abord pris les devants, mais les coéquipiers d'Ivan Pesic, auteur d'un grand match dans sa cage (14 arrêts) ont renversé la tendance, allant mener jusqu’à +5 à un quart d'heure de la fin (19-14).

Mais les Islandais, pleins de ressources, ont réussi à recoller au score, jusqu'au but salvateur d'Ante Gadza pour la Croatie dans les toutes dernières secondes, alors que Elvar Asgueirsson avait raté le cadre juste avant.

Cette défaite ouvre la porte du dernier carré aux Français, qui pourront se contenter d'un match nul contre le Danemark mercredi (20h30) pour se qualifier. Ils pourraient même être sûrs de voir le dernier carré si l'Islande ne bat pas le Monténégro un peu plus tôt (15h30).