Euro de hand: le Danemark surpris d'entrée par l'Islande

Les Danois, champions olympiques et du monde en titre, ont été surpris dès leur premier match de l'Euro de handball par l'Islande, 31 à 30, samedi à Malmö, en Suède.

On se doutait que l'investissement des grands favoris pour la médaille d'or olympique ne serait pas maximal dans cet Euro situé à un peu plus de six mois des Jeux de Tokyo. Mais de là à imaginer cette défaite, et qui plus est dans une ville qui n'est séparée de Copenhague que par un pont sur un bras de mer !

L'Islande n'en est toutefois pas à son premier coup d'éclat, elle qui avait pris la médaille d'argent aux Jeux de Pékin et le bronze à l'Euro-2010, et elle possède un joueur d'exception, le demi-centre de Barcelone Aron Palmarsson, dont le duel avec l'arrière du PSG Mikkel Hansen a été de haut vol: 10 buts à 9.

Les deux équipes se sont livrées à un chassé-croisé dans lequel l'écart n'a jamais dépassé trois buts (pour l'Islande). Le Danemark a eu en main le dernier ballon de l'égalisation mais n'a pas réussi à se mettre en position de tir.

Le Danemark peut encore se qualifier pour le tour principal à condition de battre la Hongrie et la Russie, deux équipes dont il devra se méfier. Les Magyars l'ont emporté 26 à 25 face aux Russes grâce à 7 buts de Zsolt Balogh (dont 5 penalties). Mais il fait une mauvaise opération dans l'optique de l'accession au dernier carré, dans la moitié de tableau la plus relevée où figurent aussi la Norvège, la Suède et la France.

Dans la partie la moins dense, l'Espagne a au contraire fait un premier pas vers les demi-finales en balayant l'Allemagne 33 à 26 à Trondheim dans le duel des deux derniers champions d'Europe (2018 et 2016).

Les Espagnols avaient dix longueurs d'avance à dix minutes de la fin, grâce aux 7 buts d'Alex Dujshebaev et aux 12 arrêts de Gonzalo Perez de Vargas, avant de dérouler.

Le troisième grand prétendant, la Croatie, a remporté sa deuxième victoire en deux matchs contre la Biélorussie, 31 à 23 à Graz, en Autriche, non loin de sa frontière, avec 6 buts d'Igor Karacic.