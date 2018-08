Euro de natation: à l'envi, Bonnet enrichit sa collection

Même émoussée par les efforts et les émotions à répétition, Charlotte Bonnet a enrichi de deux médailles sa collection écossaise, avec le bronze sur 100 m et l'or du relais 4x100 m mixte, aux Championnats d'Europe, mercredi à Glasgow.

Avant le dernier jour de compétition, voilà la Niçoise de 23 ans à la tête d'un joli pactole : quatre médailles, dont trois en or avec celles du 200 m - sa première couronne internationale en individuel en grand bassin - et du 4x100 m dames.

Avec un chrono de 53 sec 35 sur la distance reine, Bonnet n'a pas pu menacer la fusée suédoise Sarah Sjöström, installée sans interruption sur le trône européen du 100 m depuis 2012. Du jamais-vu. 52 sec 93 - moins vite que ses 52 sec 67 nagés en demi-finales - ont suffi à la détentrice du record du monde (51.71) pour s'imposer devant la Néerlandaise Femke Heemskerk (53.23).

Pas de quoi faire perdre son sourire éclatant à l'élève de Fabrice Pellerin.

"Je ne peux pas être déçue de ce que j'ai fait sur 100 m, je suis ravie", assure Bonnet.

- "Chach' la rage" -

"Je n'avais pas 52 sec 7 ou 52 sec 8 (son record de France est de 52.74) dans les jambes ce soir (mercredi). J'ai fait un 200 m de folie (1:54.95, record personnel) et je fais un bon 100 m malgré tout. On s'habitue à ce que je batte à chaque fois mes temps mais ça ne marche pas comme ça malheureusement", développe-t-elle.

C'est qu'après six jours de courses et d'émotions fortes, il n'y a plus beaucoup d'essence dans le moteur de la nageuse, néanmoins annoncée sur 4x100 m 4 nages dames jeudi.

"Je craque vers la fin avec la fatigue de la semaine, les 200 m dans les jambes, les relais...", reconnaît Bonnet.

Cela ne l'a pas empêché, une heure plus tard, de conclure victorieusement le 4x100 m mixte en position de dernière relayeuse, derrière Jérémy Stravius, Mehdy Metella et Marie Wattel, record de France à la clé (3:22.07 contre 3:25.49).

Une manière pour "Chach' la rage" - le surnom dont l'a affublée Stravius - d'affirmer, encore, sa nouvelle stature. Sur les six médailles au compteur des Bleus, Bonnet est impliquée sur quatre.

Les autres finalistes tricolores du jour ne sont eux pas montés sur le podium : cinq jours après son titre sur 400 m 4 nages, Fantine Lesaffre s'est classée cinquième du 200 m 4 nages (2:11.71, record personnel). Wattel a, elle, terminé septième du 100 m (54.52), comme Damien Joly sur 800 m (7:56.75).

- Règnes -

Mélanie Hénique, sur 50 m papillon (25.68, 2e temps derrière Sjöström), et Metella, sur 100 m papillon (51.97, 7e temps), auront l'occasion de faire progresser la jauge bleue.

Principal visage du plateau avec Sjöström (24 ans), le Britannique Adam Peaty a, comme la sprinteuse suédoise couronnée sur 50 m, 100 m et 100 m papillon, glané sa troisième médaille d'or de la semaine écossaise.

Après le 100 m brasse assorti d'un record du monde (57.10) et le relais 4x100 m 4 nages mixte, il a dominé de la tête et des épaules le 50 m brasse (26.09), non loin de sa marque de référence (25.95). L'intouchable brasseur l'a célébré assis à cheval sur une ligne d'eau, tous muscles dehors. Avant de se donner un "dix un dix".

A 23 ans, Peaty poursuit son règne sur la brasse européenne et mondiale entamé en 2014.

Au même âge, son compatriote Ben Proud est devenu sur 50 m le nageur le plus rapide de l'histoire hors combinaisons en dominant les demi-finales en 21 sec 11.

Malgré une année chaotique, la Hongroise Katinka Hosszu, au programme inhabituellement light - ni 400 m 4 nages, ni 200 m dos, ni 200 m - a elle aussi marqué l'histoire de son sport : à 29 ans, elle est devenue, sur 200 m 4 nages (2:10.17), la première nageuse à remporter cinq fois un même titre européen.