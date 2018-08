Euro de natation: Metella et Stravius assurent

Le médaillé de bronze mondial 2017 Mehdy Metella s'est qualifié samedi pour les demi-finales du 100 m en compagnie de Jérémy Stravius aux Championnats d'Europe de natation, à Glasgow.

Metella, qui connaît une saison difficile, a nagé en 48 sec 62 - à deux dixièmes de son meilleur temps de l'année (48.42 aux Championnats de France fin mai) - le quatrième temps des séries dominées par le Russe Vladislav Grinev (48.38). Stravius s'est montré moins rapide et n'a réalisé que le 14e chrono, en 49 sec 16.

"Je me suis senti très mou. Aux 75 mètres, j'aurais pu mettre un gros coup de +boost+ mais je n'ai pas voulu, je me suis amusé à la bagarre dans les derniers 25 mètres. J'espère bien nager ce soir", a déclaré le Guyanais.

"Je suis déçu des sensations que j'ai eues. Le deuxième 50 m a été difficile, c'est ce qu'il faudra corriger", a pour sa part commenté Stravius.

Un an après son podium mondial, Metella (26 ans) peine à retrouver ses sensations dans l'eau, le prix notamment de près de trois mois loin des bassins en fin d'année dernière à cause d'une sérieuse blessure à la cheville droite, et d'une forme pas complètement retrouvée depuis.

Le jeune Maxime Grousset (19 ans), pour son premier grand championnat en grand bassin, a amélioré de six centièmes son record personnel (49.51) mais ça ne lui a valu que le 22e temps des séries.