Euro de volley: pour Grebennikov, le libéro heureux est un oiseau rare

Jenia Grebennikov, l'une des pièces-maîtresses des Bleus à l'Euro, est un libéro heureux, mais seulement parce qu'il fait partie des meilleurs du monde. Pour les autres, le poste "le plus ingrat du volley" est souvent une "galère".

"J'assume mon choix et je me sens bien parce que je joue dans les meilleurs clubs et parce que je suis en équipe de France", dit le joueur de Trentino en Italie, qui compte à 29 ans plus de 250 sélections et un beau palmarès au sommet duquel trône le titre de champion d'Europe en 2015.

"Ça reste le poste où on gagne le moins d'argent, beaucoup moins que les attaquants, les pointus et les passeurs. Il y en a de très bons qui ne prennent vraiment pas grand-chose", souligne-t-il.

Les clubs engagent souvent leur libéro "avec l'argent qui reste" et, dans les ligues où le nombre d'étrangers est contingenté, ils rechignent à aller chercher leur défenseur hors des frontières. C'est comme ça que le Français s'est retrouvé sur le banc pendant quatre mois dans son premier club italien, Macerata, parce que d'autres étrangers lui étaient préférés comme titulaires.

- Inégalité économique -

"Il y en a qui se bradent pour trouver un club", dit-il, ajoutant que certains réceptionneurs-attaquants touchent trois fois plus "sans faire partie des meilleurs". "A de jeunes joueurs, je ne dirais pas de faire libéro. C'est trop dur! Autant aller faire des études et travailler. Si je n'étais pas un des meilleurs, c'est ce que j'aurais fait, ou alors j'aurais essayé de changer de poste."

L'inégalité économique n'est pas le seul aspect négatif du poste de libéro: il y a aussi le regard qu'on porte sur lui. Certes, c'est une action de Grebennikov qui tournait sur internet après le quart de finale contre l'Italie (3-0) mardi: un fabuleux sauvetage du bras gauche, type "passing shot", dans un échange conclu par un contre d'Earvin Ngapeth. "Des actions comme ma défense à Nantes, tout le monde en parle, mais c'est très rare. D'habitude, on ne voit que les erreurs. Et d'ailleurs moi, quand je vais au volley, je ne regarde pas le libéro!", avoue-t-il.

Pour Grebennikov, le virage a eu lieu à l'âge de 18 ans. Après s'être régalé à l'attaque, au service et au contre, comme tous les jeunes volleyeurs, il s'est spécialisé à l'arrière pour être titulaire dans l'équipe pro de Rennes, entraînée alors par son père Boris, un ex-international soviétique, et au-delà pour viser l'équipe de France, ce que sa taille, 1,88 m, ne lui permettait pas à un autre poste. "J'aurais peut-être joué en ProA, mais pas plus, c'est sûr", dit-il.

- Au moins pouvoir servir -

Au-delà de sa propre réussite, l'international n'est pas certain que la création du libéro, au tournant des années 2000, pour permettre à des joueurs de toute taille d'atteindre le haut niveau, ait été une bonne chose, notamment parce que son rôle est trop limité. Il ne joue qu'à l'arrière, n'attaque pas, ne contre pas et ne sert pas. Et comme il est souvent le plus fort réceptionneur, les serveurs cherchent à l'éviter.

"Il faut être très perfectionniste, être fort mentalement et ne jamais se relâcher, sinon on rate tout. Il faut rester positif et aider, se mettre à la disposition du groupe. On ne joue pas pour soi, parce que de toute façon on a toujours besoin des autres pour mettre les points", explique-t-il.

Grebennikov aimerait qu'au moins on permette au libéro de servir. "Je crois que je serais régulier et que je ne ferais pas de fautes. Je pourrais même faire des aces!", dit le joueur, qui aimerait après sa carrière "aider les jeunes qui veulent faire du volley". "Mais ce seront tous des attaquants!", lance-t-il.