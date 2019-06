Euro Espoirs: drôle de match à Cesena

Jouer à fond et viser la victoire ? Gérer son effort et se contenter d'un match nul qui garantit une place en demi-finales aux deux équipes ? L'équipe de France Espoirs se prépare à un match étrange lundi à l'Euro face à la Roumanie.

En Italie, on appelle ça un "biscotto", un biscuit. L'expression désigne ces matches dont l'un des résultats arrange les deux équipes présentes sur le terrain et fait le malheur d'une autre.

Les Italiens se rappellent ainsi de l'Euro-2004 et d'un 2-2 entre la Suède et le Danemark qui avait qualifié les deux équipes scandinaves et éliminé la Nazionale.

Et depuis vendredi, ils savent qu'un nul entre les Bleuets et les Roumains enverraient les deux équipes dans le dernier carré et aurait pour eux, deuxièmes du groupe A, la saveur d'un amer "biscotto".

Depuis, les Bleuets se sont attachés à les rassurer: promis, juré, pas question de jouer le match nul. "On veut être premiers, c'est tout. On y va pour la première place", a ainsi assuré Moussa Dembélé.

"On n'a pas le droit de se reposer sur un match nul. On doit aller chercher une victoire et assurer la première place. On n'est jamais à l'abri d'un corner à 0-0 et avec une défaite on rentre à la maison. Ce serait une grossière erreur de viser le nul", a de son côté répété dimanche le capitaine Lucas Tousart.

Tout de même, c'est un drôle de match à jouer, face à une équipe qui a impressionné lors des deux premières rencontres, gagnées 4-1 puis 4-2 contre la Croatie et l'Angleterre, et qui devrait être soutenue par près de 10.000 supporters à Cesena.

- Le Mbappé roumain -

Les jeunes Roumains se connaissent parfaitement. Onze d'entre eux sont passés par la Gheorghe Hagi Academy, ouverte à Ovidiu, dans le sud du pays, par le légendaire ex-milieu offensif du Real Madrid et de Barcelone, qui sera présent lundi à Cesena.

Le fils du "Maradona des Carpates", Ianis Hagi, fait partie de ce groupe des 11 et il a marqué à chaque match. Mais dimanche, la presse roumaine ne parlait que de Florinel Coman, auteur d'un doublé face aux Anglais et à l'impressionnant surnom.

"Le Mbappé roumain ? Je ne savais pas, vous me l'apprenez", a souri le sélectionneur français Sylvain Ripoll dimanche. "Mais ça montre l'étendue des qualités de cette équipe".

En début de tournoi, le technicien français avait d'ailleurs parlé d'une sélection "impressionnante de solidité collective, tout en ayant trois ou quatre joueurs offensifs qui peuvent faire des différences".

Mais face à ces adversaires redoutables et avec en tête les combinaisons mathématiques susceptibles de leur ouvrir les portes des demi-finales, les Bleuets chercheront aussi à livrer enfin une prestation complète et convaincante.

"Les deux premiers matches ont été particuliers et on sait qu'on n'a pas encore fait un match plein. Et si on veut aller au bout, il faudra des matches pleins. Donc si demain on fait un gros match, ça ne peut que nous aider", a ainsi reconnu Tousart.

Ripoll, lui, rappelle que même en avançant sans briller ni impressionner, son groupe compte six points et se retrouve "dans la situation où on souhaitait être, à savoir avoir le destin entre nos pieds."

Et là où l'Italie craint le "biscotto", la sélectionneur des Bleuets aperçoit lui le dernier carré et des Jeux Olympiques auxquels l'équipe de France n'a plus participé depuis 1996. C'est un "match qui peut être hyper important dans l'histoire des Espoirs", a-t-il assuré.