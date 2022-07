Euro féminin : Popp contre Mead, une seule couronne pour deux reines

Un match dans le match: l'Allemande Alexandra Popp et l'Anglaise Beth Mead, co-meilleures buteuses de l'Euro-2022, se présentent comme le principal atout de leur sélection avant la finale dimanche à Wembley, qu'elles espèrent chacune conclure en beauté.

"La folie Popp" a titré le quotidien allemand Bild, au lendemain du doublé face à la France (2-1) de "Poppi", son surnom en Allemagne, qui a propulsé la Frauen-Nationalmannschaft en finale. D'une frappe puissante et d'une tête rageuse, celle qui avait auparavant manqué deux championnats d'Europe à cause de blessures, est en train de prendre à 31 ans une revanche sur le passé.

"Je suis un peu plus émue que je ne l'ai toujours été, parce que je sais le chemin que j'ai parcouru", déclarait-elle à Bild après la rencontre.

Pour le journal suédois Aftonbladet, Popp est "en passe de devenir la grande reine de l'Euro".

Mais, dimanche, un grand défi se présente à elle et l'Allemagne avec comme adversaires les Anglaises, jusqu'ici insubmersibles devant leur public, et en quête d'un premier grand titre international à Wembley. Les "Lionesses" peuvent compter sur Mead, autre joyau de la compétition, que Popp a rejoint à la tête des meilleures buteuses de la compétition avec six réalisations.

Mardi, Mead a, comme l'artificière allemande, montré la voie aux "Lionnesses" en ouvrant le score dès la 34e minute d'une demi-volée en pivot face à des Suédoises finalement balayées 4-0.

Avec ce sixième but, auquel s'ajoutent 5 passes décisives, Mead a été la première à égaler le record pour une joueuse lors d'un Euro, établi par l'Allemande Inka Grings en 2009.

"Scintillante. Une épine dans le pied d'Hanna Glas", la défenseure suédoise, soulignait alors The Guardian qui lui a gratifié d'une note de 8 sur 10 après sa prestation.

"Beth Mead a prouvé que c'est vraiment son monde et que nous y vivons tous" écrivait de son côté Eurosport UK.

Interrogé par le média anglais après la demi-finale, son père Richard Mead n'a pas caché sa fierté.

"En tant que parents, vous voyez d'autres personnes être interviewées (...) et vous pensez que ce doit être une expérience fantastique d'être le parent de quelqu'un qui a autant de succès. Vous ne rêveriez jamais d'être dans cette situation, mais nous y sommes".

"Meado l'enragée", son surnom, avait été écartée des Jeux de Tokyo en 2021, jugée notamment comme "trop agressive" dans sa façon de jouer.

- Triplé de Mead contre la Norvège -

"Je n'étais pas bien l'été dernier" avait confié la joueuse de 27 ans au Telegraph qui assume de jouer son "meilleur football quand je suis énervée".

Sa frustration s'est alors transformée en rage positive, symbolisée par une saison exceptionnelle avec Arsenal (33 buts ou passes décisives) et un Euro déjà réussi.

En inscrivant 5 buts lors des trois premiers matches, dont un triplé lors de la claque 8-0 infligée à la Norvège, Mead a ainsi marqué à chaque rencontre de la phase de groupes. Une performance réalisée également... par Popp qui de son côté a marqué à tous les matches.

Lors d'un ultime face à face, les deux attaquantes pourraient donc bien se départager, afin de remporter le soulier d'or de la compétition.

"On aimerait qu'elle le gagne" déclarait Ben Mead au sujet de sa soeur mercredi, "Alexandra Popp est juste derrière elle. Tout peut arriver, mais comme Beth le dit toujours, l'important est de marquer pour l'équipe. Tout le reste est du bonus".

L'essentiel, pour les deux buteuses, reste en effet de remporter pour la première fois l'Euro.