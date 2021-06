Euro: France-Suisse pour viser un quart en Russie, le Covid-19 toujours menaçant

La France veut chasser les soucis physiques, les doutes et la menace de la Suisse lundi (21h00) à Bucarest en huitième de l'Euro pour rejoindre son quart de finale, maintenu à Saint-Pétersbourg malgré une nouvelle vague de Covid-19 en Russie.

Au lendemain de l'éviction du Portugal de Cristiano Ronaldo, tenant du titre, contre la Belgique (1-0), et de la défaite surprise des Pays-Bas face à la République tchèque (2-0), les autres favoris sont prévenus: l'élimination guette, indépendamment du statut supposé de chaque sélection.

Avant le très attendu Angleterre-Allemagne, mardi à Wembley, d'autres cadors peuvent d'ailleurs mordre la poussière lundi, soit à Bucarest avec les champions du monde français contre la "Nati" suisse, soit à Copenhague (18h00) entre la jeune Espagne et la Croatie de Luka Modric, vice-championne du monde.

Privés du milieu Ivan Perisic, testé positif au Covid-19, les Croates veulent prouver que leur sélection vieillissante a toujours les armes pour briller au plus haut niveau... et pourquoi pas retrouver les Bleus vendredi à Saint-Pétersbourg dans un remake de la finale du Mondial-2018.

Des sommets face aux grandes nations du continent, l'équipe de France en a déjà disputés deux lors de la phase de groupes, contre l'Allemagne (1-0) et le Portugal (2-2). Sortis premiers du "groupe de la mort", les Bleus ont rempli leur objectif initial et retrouvent un adversaire bien connu qui ne les a plus battus depuis 1992.

- "Nouvelle compétition" -

"On bascule maintenant sur une nouvelle compétition. Dans l'approche c'est complètement différent", a souligné le capitaine français Hugo Lloris dimanche, alors que les Suisses espèrent briser leur plafond de verre, après trois éliminations consécutives en huitièmes.

Exténués par deux rencontres disputées dans la canicule de Budapest, les Bleus ont tenté de "limiter la fatigue et optimiser la récupération", dixit le sélectionneur Didier Deschamps.

Le patron des Bleus a enregistré une inquiétante cascade de pépins physiques dans la capitale hongroise (Lucas Digne, Jules Koundé, Marcus Thuram, Thomas Lemar).

Il espère désormais que son latéral gauche Lucas Hernandez, touché par une gêne persistante au genou, sera en mesure de débuter la rencontre.

Avant ce match, Deschamps a travaillé à l'entraînement un système à trois défenseurs centraux qui pourrait offrir à Clément Lenglet ses premières minutes dans le tournoi.

En attaque, le triangle composé d'Antoine Griezmann, Karim Benzema et Kylian Mbappé s'avance vers une quatrième titularisation de rang. Le Parisien, le seul des trois à ne pas avoir encore marqué à l'Euro, espère débloquer son compteur à Bucarest, où sa cote de popularité semble élevée parmi les supporters roumains.

Ces derniers sont servis: la capacité de la National Arena a été doublée pour la rencontre où 23.900 spectateurs sont attendus, dont environ 1.700 Français et 600 Suisses, selon les chiffres de l'UEFA.

- Flambée du Covid-19 en Russie -

Pour ces quelques chanceux, cela risque d'être l'une des dernières occasions d'acclamer les Bleus ou la "Nati", puisque le quart programmé à Saint-Pétersbourg implique une quarantaine au retour et que l'entrée à Londres, lieu des demies et de la finale, est loin d'être garantie pour les fans étrangers. Pour les supporters français, en cas de qualification pour les quarts, il faudra d'ailleurs choisir sa destination.

"Le déplacement pour le football ne constitue pas un motif impérieux de déplacement professionnel et donc possiblement aujourd'hui il y aurait un choix à faire entre aller à Saint-Pétersbourg ou à Wembley", a souligné la ministre des Sports Roxana Maracineanu, en visite à Bucarest.

La France a ajouté la Russie sur la "liste rouge" en raison de la flambée des cas de coronavirus, avec des records quotidiens de décès dans les deux plus grandes villes du pays, Moscou et Saint-Pétersbourg.

Mais malgré la dégradation sanitaire, "le quart de finale aura lieu comme prévu" à Saint-Pétersbourg, a indiqué à l'AFP le service de presse du Comité d'organisation de l'Euro de foot dans la ville.

Un porte-parole de l'UEFA a confirmé que la situation "ne change absolument rien pour les équipes", et qu'il n'était "pas prévu de changer le lieu du match".

L'équipe de France prévoit a priori de s'envoler pour la Russie mercredi en cas de qualification, a-t-on appris auprès de l'encadrement des champions du monde. Reste le plus difficile: franchir l'obstacle suisse, lundi soir à Bucarest.

ama-jta-eba-apo-mr/jed/bm