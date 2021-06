Euro: "Je suis juste quelqu'un de normal", plaide Kanté

Plébiscité après son titre en Ligue des champions avec Chelsea, N'Golo Kanté a affirmé dimanche être "juste quelqu'un de normal", estimant "parfois exagérées" les louanges à son égard et refusant de se projeter sur le Ballon d'Or avant de jouer l'Euro avec les Bleus.

Q: Comment vivez-vous l'effervescence autour de vous, après une fin de saison superbe ?

R: "Je le vis avec pas mal de distance. On avait une belle fin de saison à jouer avec Chelsea, avec la qualification pour le top 4 en Championnat, la finale de la Ligue des champions, on était concentrés là-dessus, ça s'est plutôt bien passé pour moi et pour l'équipe. Tout ce qui se dit, je n'y fais pas très attention. Je me concentre sur les objectifs du club et de la sélection."

Q: On vous dépeint comme le footballeur idéal, comme quelqu'un de particulièrement sympathique. N'est-ce pas un peu caricatural ?

R: "C'est vrai qu'on peut avoir une image un peu trop belle, un peu trop jolie. Au final, je suis juste quelqu'un de normal, un joueur parmi tant d'autres. Il n'y a pas à dire que je suis le plus gentil ou le plus sympathique, je suis juste comme les autres. Je pense que parfois, c'est trop en faire, ça n'a pas lieu d'être. C'est vrai que j'aime bien m'entendre bien avec mes coéquipiers, avoir des bons rapports avec les gens que je croise dans la rue ou dans le foot, mais il y a d'autres personnes dans le foot qui sont comme ça. Il ne faut pas en faire toute une histoire. C'est parfois exagéré, parfois ce n'est pas nécessaire."

Q: Méritez-vous le Ballon d'Or ?

R: "C'est un peu précoce d'en parler maintenant. On est arrivé au milieu de l'année, il reste six mois, beaucoup de matches à jouer, ce n'est pas utile de dire que je le mérite aujourd'hui (...) Il y a quelques années, j'avais été dans les 10 premiers. C'était la première fois donc ça faisait plaisir. Mais le gagner, c'est une autre histoire. C'est une belle récompense individuelle pour un joueur mais je le vois comme le résultat d'une saison, ce n'est pas forcément un objectif ou quelque chose sur lequel je travaille, ce serait juste la récompense d'une belle saison. Ceux qui l'ont gagné, ce sont des joueurs qui ont réalisé de belles choses tout au long de leur carrière."

Propos recueillis lors d'une visioconférence de presse.