Euro: l'épatant Danemark premier qualifié pour les quarts, place à l'Italie

Le Danemark a un coeur gros comme ça: avec un doublé de Kasper Dolberg, l'étonnante sélection danoise a écoeuré le pays de Galles (4-0) samedi et décroché le tout premier billet pour les quarts de l'Euro, qu'espère rejoindre aussi l'Italie, opposée à l'Autriche (21h00).

Depuis l'immense frayeur de l'arrêt cardiaque de son milieu Christian Eriksen en plein match, le Danemark semble porté par un supplément d'âme, symbolisé samedi à Amsterdam par les deux buts de Dolberg, habituel remplaçant.

Et voilà les Danois lancés vers Bakou, en Azerbaïdjan, où les joueurs scandinaves, désormais escortés d'un statut d'outsiders, affronteront en quart de finale le vainqueur de la confrontation entre les Pays-Bas et la République tchèque prévue dimanche à Budapest (18h00).

Enthousiasmant, le Danemark n'oublie pas qu'il a gagné l'Euro en 1992, par effraction certes (il n'était pas qualifié et a remplacé au pied levé la Yougoslavie, frappée de sanctions internationales), mais de manière amplement méritée. Et comme en 1992, l'équipe danoise s'avance dans cet Euro entourée d'une vague de sympathie.

A la Johan-Cruyff Arena, antre de l'Ajax Amsterdam, c'est un ancien de la maison ajacide qui a brillé: Kasper Dolberg, aujourd'hui à Nice, a saisi sa chance en l'absence de l'habituel titulaire Yussuf Poulsen, laissé en tribune en raison d'un problème physique.

L'avant-centre danois a signé un joli doublé. D'abord une frappe enroulée dans le petit filet opposé (27e), puis un tir en force à la réception d'un dégagement complètement raté du défenseur gallois Neco Williams (48e).

- L'Italie doit confirmer -

Joakim Maehle a alourdi le score en fin de rencontre (88e), avant d'être victime d'une vilaine faute de Harry Wilson, frustré et exclu sur l'occasion (90e). Et Martin Braithwaite a clos la marque (90e+6).

Largement suffisant pour éliminer Gareth Bale et ses partenaires, qui rêvaient de reproduire leur folle épopée de 2016 (élimination en demi-finale) mais n'ont jamais pu peser dans cette rencontre, à l'exception peut-être d'un tir non cadré de Bale (10e).

Malgré un scénario à sens unique, ce premier match couperet du tournoi a donné le ton de la phase à élimination directe, ouverte par ces huitièmes de finale programmés de samedi à mardi.

Et place désormais à l'Italie, favorite face à l'Autriche sur la pelouse du mythique stade de Wembley, à Londres (21h00), en attendant les autres affiches des huitièmes, dont un Belgique-Portugal dimanche à Séville (21h00), un France-Suisse lundi soir à Bucarest et surtout un classique européen entre Angleterre et Allemagne mardi à Londres.

Pour les Italiens, c'est l'heure de confirmer leur retour au premier plan: absents du Mondial-2018, ils ont digéré cette humiliation historique et l'équipe du sélectionneur Roberto Mancini a impressionné au premier tour de l'Euro (trois victoires en trois matches).

- Les Italiens sans tifosi -

L'Italie reste sur onze matches sans prendre de buts et Mancini a égalé un record d'invincibilité remontant à plus de 80 ans, avec 30 matches consécutifs sans défaite, qu'il peut dépasser samedi.

Les Italiens, qui ont joué leurs trois premiers matches à Rome, ont cette fois la contrainte d'être privés de leurs tifosi. Les voyageurs en provenance d'Italie sont en effet soumis à une quarantaine de dix jours à leur entrée au Royaume-Uni, et il n'est pour l'instant pas question de faire d'exception pour l'Euro.

Malgré tout, le chef du gouvernement italien Mario Draghi n'apprécie guère que son équipe joue à Londres, alors que la Grande-Bretagne est victime d'une recrudescence du Covid-19 en raison du variant Delta. Il a annoncé vouloir "s'employer à ce que la finale du Championnat d'Europe ne se déroule pas dans un pays où les contagions sont en train de croître rapidement". Londres doit encore en effet accueillir cinq autres matches, dont deux demi-finales et la finale.

Mais l'UEFA est seule décisionnaire, et s'en tient pour l'instant à son projet initial.

Cet Euro reste dominé par l'ombre inquiétante du coronavirus: Saint-Pétersbourg a enregistré samedi 107 décès dus au Covid-19, soit le bilan quotidien le plus élevé en Russie depuis le début de la pandémie.

Inquiétant alors que la deuxième ville de Russie doit accueillir un septième et dernier match de l'Euro, un quart de finale vendredi opposant le vainqueur de France-Suisse à celui de Croatie-Espagne.