L'Italie a battu la Belgique 2 à 1 vendredi soir à Munich et s'est qualifiée pour les demi-finales de l'Euro où elle sera opposée à l'Espagne, mardi à Wembley.

L'équipe de Roberto Mancini menait 2 à 0 avec des buts de Nicolo Barella (31e) et Lorenzo Insigne (44e) mais la Belgique, sans Eden Hazard, forfait sur blessure, a réduit la marque sur penalty juste avant la mi-temps par Romelu Lukaku (45+2). Plus tôt, l'Espagne s'était qualifiée aux tirs au but contre la Suisse (1-1 a.p., 3-1 t.a.b.).