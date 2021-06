Euro: la Suisse, proie bien connue des Bleus

Adversaire régulier en phase finale, la Suisse réussit plutôt bien aux Français qui n'ont plus perdu contre la "Nati" depuis 1992. Mais les duels face aux Helvètes ont souvent été assez fermés.

De l'Euro-2004 à l'Euro-2016, passage en revue des principaux France-Suisse du XXIe siècle.

. 2004: Henry qualifie les Bleus

Euro-2004, phase de groupes: Suisse-France 1-3, le 21 juin 2004

Champions du monde déchus mais toujours champions d'Europe en titre, les Bleus sortent de deux rencontres poussives contre l'Angleterre (victoire 2-1 à l'arraché) puis la Croatie (2-2). Il faut valider la qualification pour les quarts de l'Euro au Portugal, ce que fait l'équipe de Jacques Santini grâce à un but de la tête de Zinédine Zidane et un doublé tardif de Thierry Henry. Les progrès dans le jeu se font sentir en seconde période, mais la France mordra brutalement la poussière en quarts, face au futur vainqueur grec (1-0).

. 2005: double-confrontation, double match nul

Eliminatoires du Mondial-2006: France-Suisse 0-0 le 26 mars 2005 et Suisse-France 1-1 le 8 octobre 2005

Dans un groupe de qualifications au Mondial où figurent aussi Israël et l'Eire, la France a du mal à se mettre en route. Au Stade de France, les Bleus n'arrivent pas à vaincre les Helvètes malgré une multitude d'occasions et doivent se contenter d'un troisième match nul contre les trois adversaires directs de la poule (0-0). Quelques mois plus tard, à Berne, les Français pensent tenir enfin leur qualification au Mondial grâce à un but de Djibril Cissé, mais Lilian Thuram marque contre son camp à la 79e minute, repoussant le suspense de quelques jours pour l'équipe de Raymond Domenech.

. 2006: entame sans allant

Mondial-2006, phase de groupes: France-Suisse 0-0, le 13 juin 2006

Sans repères, les Tricolores entament la Coupe du monde en Allemagne par une rencontre sans tranchant, avec un Zinédine Zidane impressionnant mais un Franck Ribéry timide pour sa première titularisation. Les Français sont même sauvés par Fabien Barthez puis leur poteau et sont loin d'imaginer qu'une finale de Coupe du monde les attend quelques semaines plus tard.

. 2014: un festival pour oublier Knysna

Mondial-2014, phase de groupes: Suisse-France 2-5, le 20 juin 2014

Quatre ans jour pour jour après la fameuse grève en mondiovision du Mondial-2010 à Knysna, la France balaye la Suisse et prend une option sérieuse pour les huitièmes de finale du Mondial au Brésil. Olivier Giroud et Karim Benzema sont tous deux titulaires et marquent chacun un but dans ce festival offensif contre des Suisses sixièmes du classement Fifa à l'époque. Les Bleus de Didier Deschamps ravissent leurs supporters pour la première grande compétition du sélectionneur.

. 2016: la première place à domicile

Euro-2016, phase de groupes: Suisse-France 0-0, le 19 juin 2016

Déjà qualifiée pour les huitièmes de finale de son Euro, la France maintient sa première place de groupe. Didier Deschamps fait tourner en reposant Blaise Matuidi, Dimitri Payet, Olivier Giroud et N'Golo Kanté, et assiste à une prestation plutôt aboutie malgré un manque d'efficacité devant le but. Paul Pogba, Antoine Griezmann et Kingsley Coman sont tous les trois au rendez-vous.