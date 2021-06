Euro: les Tchèques terrassent les Pays-Bas, avant le choc Belgique-Portugal

Des "Oranje" bien amers! En infériorité numérique, les Pays-Bas ont succombé devant la République tchèque (2-0) dès les huitièmes de l'Euro dimanche, laissant Patrik Schick et ses partenaires rejoindre le Danemark en quarts, en attendant l'affiche entre Belgique et Portugal en soirée (21h00).

A Budapest, la sélection néerlandaise est tombée de très haut face aux Tchèques, plombée par l'exclusion méritée de Matthijs De Ligt pour une main grossière (53e) puis par Tomas Holes (68e) et Schick (81e), auteur de son quatrième but dans cet Euro.

Pas grand-monde ne s'attendait à voir l'équipe "oranje" évincée dès le début de la phase à élimination directe, après un premier tour impeccable (trois victoires en trois matches).

Mais la sélection finaliste du Mondial-2010, qui rêvait de renouer avec son glorieux passé après avoir raté la qualification à l'Euro-2016 puis au Mondial-2018, n'a pas su contenir la force collective des Tchèques, portés par leur public venu en masse en Hongrie.

C'est donc la République tchèque qui défiera samedi prochain en quarts à Bakou une autre des équipes surprises de cet Euro, le Danemark, victorieux du pays de Galles samedi (4-0).

Et c'est un avertissement pour tous les autres favoris de l'Euro: personne n'est à l'abri du couperet, à commencer par la Belgique, N.1 au classement Fifa, ou le Portugal, champion d'Europe en titre, opposés en soirée à Séville dans un duel où l'un des deux passera à la trappe.

- Ronaldo contre Lukaku -

A Budapest, dans la seule enceinte de cet Euro à ne pas appliquer de restriction de jauge pour raisons sanitaires, le duel très fermé entre Néerlandais et Tchèques a basculé en l'espace d'une minute.

Donyell Malen, lancé seul face au gardien Tomas Vaclik, a buté sur le portier tchèque (52e). Et sur la contre-attaque, le défenseur néerlandais De Ligt, sous la pression de Schick, a glissé et annihilé l'occasion en stoppant le ballon de la main en position de dernier défenseur, semble-t-il volontairement (53e).

L'arbitre russe Sergueï Karasev l'a d'abord averti d'un carton jaune mais après consultation de son assistant vidéo (VAR) puis des images en bord de terrain, a aggravé la sanction en carton rouge direct, laissant les Néerlandais à dix.

Et les Tchèques en ont profité: sur un coup franc excentré, Tomas Holes a surgi pour marquer de la tête (68e). Puis l'intenable Schick a soigné ses statistiques personnelles en faisant le break d'un tir placé (81e) pour offrir à son équipe un nouveau quart de finale après 1996 (finale), 2004 (demi-finale) et 2012 (quarts).

Atteindre le top 8, tel est aussi l'objectif de la Belgique et du Portugal... Mais à Séville, pour la première "finale" du tournoi, une seule de ces deux équipes se qualifiera pour défier l'Italie en quarts.

L'Euro semble trop petit pour deux monstres d'attaquants, le Portugais Cristiano Ronaldo et le Belge Romelu Lukaku, face à face en Andalousie comme ils le sont en Serie A.

A tout seigneur tout honneur, l'immense "CR7" (5 buts), leader du classement des artificiers, qui a porté à 14 son nombre de but à l'Euro, effaçant le record de Michel Platini (9 buts), défie Lukaku (3 buts) dans un choc de poids lourds.

- "L'équipe qui défendra le mieux" -

Cette saison, le quintuple Ballon d'Or a encore devancé le Belge au classement des buteurs du Championnat d'Italie, avec 29 buts contre 24, mais Lukaku a terminé champion avec l'Inter Milan, et la Juventus de Turin et de Ronaldo n'a décroché in extremis que la 4e place.

Mais il n'y a pas que les finisseurs. "L'équipe qui défendra le mieux, qui ne cèdera rien, qui saura bien gérer le ballon et qui créera des occasion de concrétiser, c'est l'équipe qui gagnera", a résumé Fernando Santos, le sélectionneur du Portugal.

Au delà du défi des deux stars, collectivement, la meilleure impression est belge. Les "Diables Rouges" ont gagné tous leurs matches, reposé des titulaires et bichonné Eden Hazard et Kevin De Bruyne, les pourvoyeurs de Lukaku.

Pendant ce temps, le Portugal a cravaché contre l'Allemagne (défaite 4-2) et la France (2-2) pour ne passer que comme meilleur troisième, mais ce chemin tortueux en 2016 les avait conduits jusqu'au titre...