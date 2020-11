Euroligue: "Le plus dur est derrière nous au plan sanitaire", assure Müller (Asvel)

"Le plus dur est derrière nous au plan sanitaire": après plusieurs cas de Covid dans l'effectif, le président délégué de l'Asvel Lyon-Villeurbanne, Gaëtan Müller, assure que l'équipe est prête à enchaîner deux matches d'Euroligue importants contre l'Etoile rouge Belgrade et le Zenit Saint-Petersbourg, mercredi et vendredi à l'Astroballe.

Q: Comment expliquez-vous les débuts difficiles de l'Asvel en Euroligue et en championnat de France ?

R: "C'était compliqué à tous les niveaux. Il faut se mettre en ordre de bataille sportivement. Avoir 100% des joueurs (sauf Fall, ndlr) impactés par le Covid n'est pas l'idéal pour débuter une saison. Nous étions aussi très fortement attendus et nous n'avons pas eu des matches simples. Nous avons joué à Valence et Milan, avec cinq déplacements sur six matches pour débuter."

Q: Est-ce que vous restez optimistes pour la suite ?

R: "Il était urgent de gagner mais il n'y avait pas non plus péril en la demeure. Nous sommes revenus positifs en championnat et nous avons obtenu une précieuse victoire à Victoria qui efface notre contre-performance face à Kaunas. Le plus dur est derrière nous au plan sanitaire et nous regardons vers l'avenir, avec deux matches très importants mercredi et vendredi. Nous avons un effectif assez pléthorique pour enchaîner. Nous sommes prêts."

Q: Une hiérarchie doit-elle s'établir au sein de l'effectif pour trouver la bonne alchimie ?

R: "Nous sommes une équipe, cela prend toujours un peu de temps pour se mettre en ordre de bataille et il n'y a que le terrain qui peut faire ça. Ce sont les performances qui font qu'une hiérarchie s'organise naturellement, à l'image de Moustapha Fall qui devient un pilier au fil des matches. Des joueurs sont habitués à jouer beaucoup et là, ils doivent trouver leur place. Je ne suis pas inquiet mais il faut être sérieux car le calendrier ne nous attend pas. Il faut être présent au bon moment."

Q: Faut-il privilégier l'Euroligue ou le championnat, quand on ne sait pas s'il y aura des play-off ?

R: "Quoi qu'il arrive, il est important de figurer le mieux possible aux classements. C'est une saison très particulière car on ne sait pas comment elle va se dérouler jusqu'à la fin. Il faut parer à tout. En Euroligue, nous gardons des ambitions avec l'humilité qui doit être la nôtre mais chaque place grappillée sera importante pour avoir notre invitation permanente. De toutes façons, l'Asvel doit être présente sur toutes les compétitions."

Q: Comment envisagez-vous les prochaines semaines à l'Asvel, notamment au plan économique ?

R: "Pour l'instant, tous les clubs souffrent. En Euroligue, 500.000 euros nous sont versés pour les droits TV. Ainsi, même avec le huis clos imposé, nous sommes intéressés. Un travail est fait par la Ligue, son président Alain Béral et ses confrères des autres sports pour discuter avec le gouvernement. Nous nous inscrivons dans ce travail avec Tony Parker et l'Asvel et nous avons bon espoir que les discussions aboutissent et permettent au basket et aux sports collectifs français de relever la tête. Car le modèle économique est intenable. Novembre est un mois d'observation avec l'espoir de trouver des solutions qui nous permettent d'assurer un certain équilibre, à défaut de gagner de l'argent. Nous voulons en perdre le moins possible."

Propos recueillis par François-Jean TIXIER