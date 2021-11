Euroligue: le Real Madrid trop fort pour Villeurbanne

L'Asvel Lyon-Villeurbanne a concédé sa deuxième défaite consécutive en Euroligue, contre le Real Madrid (87-74) mardi à l'Astroballe de Villeurbanne au terme d'un match de la 10e journée dominé par le club espagnol.

Le Real, qui enregistre sa huitième victoire, revient à la 2e place à égalité avec Armani Milan, le leader qui jouera mercredi à Kazan, dans le haut du classement dont les Villeurbannais, battus par l'Etoile rouge Belgrade le 11 novembre (73-67) sont 7es après avoir perdu quatre fois pour six succès.

Privés de David Lighty, Victor Wembanyama ou encore William Howard, l'Asvel, qui n'a eu l'avantage qu'une fois, sur un tir à trois points d'Elie Okobo (3-2, 1re) a été rapidement étouffée par son adversaire.

Les Madrilènes ont mené de treize unités (27-14) à la 8e minute d'un premier quart-temps au cours duquel les champions de France n'ont obtenu aucun rebond, contre dix pour le Real emmené notamment par Fabien Causeur et Walter Tavares.

"Quand on joue une telle équipe qui est plus forte offensivement si on n'est pas physique, on ne peut rien espérer. On prend 33 points dans le premier quart et après tout devient plus dur évidemment", a déploré l'entraîneur de l'Asvel TJ Parker, confiant "n'avoir pas le souvenir d'avoir vu une équipe ne prendre aucun rebond "durant les dix premières minutes". "Mais quand on ne fait pas de stops, c'est plus compliqué également. C'est un problème de concentration", a-t-il admis.

Au final, dans ce secteur, l'équipe espagnole a été très supérieure à l'Asvel (39 contre 21).

Les Villeurbannais, toujours portés par Okobo, meilleur marqueur du match (26 points), Dylan Ostekowski (14 pts) et Chris Jones (12), et assez efficaces dans les tirs extérieurs (11/22, 50%) ont bien tenté d'offrir une réaction après la première pause.

Ils sont revenus à trois longueurs des Madrilènes (34-37, 14e) mais ces derniers ont réussi à reprendre un peu d'avance pour mener 51-43 à la mi-temps puis de nouveau de treize points à la 26e minute (60-47).

Au début du dernier quart-temps, le Real, avec une belle réussite aux tirs (16/28, 57,1%) emmené par Fabien Causeur (25 points), l'ancien villeurbanne Guershon Yabusele (18 pts) et Walter Tavares (12 pts), a réussi à mener 75-54 (+21), une avance suffisante pour résister à l'ultime réaction de l'Asvel.

"Il y a des regrets sur le début. Nous ne sommes pas entrés dans le match comme nous aurions voulu. Quand on voit comment nous sommes revenus, et qu'à deux minutes de la fin nous sommes encore dans le coup", a encore dit Parker.