Europa League: dispositif de sÃ©curitÃ© "exceptionnel" pour la finale Ã  Lyon

Un dispositif de sécurité "exceptionnel" de 1.250 policiers, gendarmes et CRS est prévu pour la finale de l'Europa League, mercredi (20h45) à Lyon, entre Marseille et l'Atlético Madrid, a annoncé lundi le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Dans un contexte tendu sur fond de rivalité entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais, "nous avons prévu un dispositif exceptionnel, deux fois plus important que lors des matches de l'Euro 2016", a souligné Stéphane Bouillon.

Dix unités mobiles seront mobilisées, soit 1.250 hommes en tout, policiers, gendarmes et CRS, auxquels s'ajouteront les polices municipales de Lyon et de Décines --où se trouve le Groupama Stadium--, un hélicoptère et deux canons à eau, a détaillé le préfet, dont "l'objectif est que la fête soit une vraie réussite".

Dans le stade, où la sécurité est assurée par Groupama Stadium, seront déployés quelque 1.100 stadiers, dont 200 envoyés par l'OM et une vingtaine par l'Atlético. Boissons alcoolisées, pétards et engins pyrotechniques seront interdits.

Quelque 35.000 places ont été vendues en mars et avril, a rappelé M. Bouillon. Les supporters de l'Atlético en ont acheté 9.500, ceux de Marseille 11.500. La préfecture s'attend à voir arriver entre 2.000 et 3.000 supporters de l'OM sans billet. "Sans billet, ils ne devront pas rentrer".

A Marseille, "le Vélodrome a organisé la diffusion du match et 45.000 places ont été réservées. Pour les Marseillais, la fête aura aussi lieu dans leur stade", a relevé le préfet.

Mercredi, les supporters viendront en bus, en avion (pour les Espagnols) et en véhicules privés. Un dispositif hermétique sera déployé pour que les supporters ne se croisent pas. Des parcs relais seront dédiés à chacun et les navettes vers le stade placées sous fortes escortes policières. Dans le stade, les supporters de l'OM prendront place au virage Sud, ceux de l'Atlético au Nord.

"Des barrières et des zones tampons seront installées dans le stade pour éviter que des groupes de supporters se rencontrent", a souligné M. Bouillon. Il n'y aura pas de "fan walk" (défilé de supporters) mais le centre-ville ne leur sera pas interdit. Le dispositif sera aussi renforcé pour éviter les troubles autour du stade et la revente illégale de billets.

"On ne peut exclure qu'il y ait des +fights+ mais nous serons d'une extrême vigilance et prêts à réagir", a-t-il assuré.

"Nous surveillons les hooligans, identitaires ou pas, et essayons d'anticiper leurs actions. Nous surveillons aussi les réseaux sociaux mais je ne crois pas que ce soit le rendez-vous du hooliganisme" européen, selon le préfet.