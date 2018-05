Europa League: Marseille en finale face Ã  l'AtlÃ©tico le 16 mai Ã  Lyon

L'Olympique de Marseille, vainqueur 2-0 à l'aller, s'est qualifié pour la finale de l'Europa League malgré sa défaite 2 à 1 après prolongation face à Salzbourg, jeudi, et affrontera l'Atlético Madrid le 16 mai au Parc OL de Lyon.

Salzbourg a marqué les deux premiers buts de la demi-finale retour par Haidara (53e) et Sarr contre son camps (65e), et c'est Rolando (116e) qui a envoyé Marseille en finale en prolongation. C'est la 5e finale européenne de l'OM, et la première depuis 14 ans.

A Salzbourg (Wals-Siezenheim): Salzbourg bat Marseille 2 à 1 a.p. (0-0, 2-0, 2-1)

Marseille qualifié pour la finale face à l'Atlético Madrid, le 16 mai, à Lyon (aller: 2-0 pour Marseille)

Spectateurs: 29.520

Temps: doux et ciel nuageux

Terrain: en bon état

Arbitre: S. Karasev (RUS)

Buts:

Salzbourg: Haidara (53), Sarr (65 c.s.c.)

Marseille: Rolando (116)

Avertissements:

Salzbourg: Haidara (75), André Ramalho (86), Caleta Car (94), Dabour (117)

Marseille: Sarr (35), Lopez (39), Rami (57), Germain (77), Payet (84), Amavi (100), Rolando (117), Pelé (120+2)

Exclusion:

Salzbourg: Haidara (119, 2e avertissement)

Les équipes:

Salzbourg: Walke (cap) - Lainer, André Ramalho, Caleta Car, Ulmer (Pongracic 97) - Haidara, Samassekou, Schlager (Minamino 84) - Berisha - Gulbrandsen (Hwang 68), Dabour

Entraîneur: Marco Rose

Marseille: Pelé - Sarr, Rami, Luiz Gustavo, Amavi - Thauvin, Lopez (Zambo Anguissa 67), Payet (cap), Sanson (Rolando 101), Ocampos - Germain (Njie 84)

Entraîneur: Rudi Garcia