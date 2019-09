Europe 1 présente une grille "de rupture" pour reconquérir ses auditeurs

Pour la troisième rentrée d'affilée, Europe 1 mise sur le changement pour remonter la pente des audiences, avec une grille "de rupture" recentrée sur l'information qui s'appuie sur des talents maison, sous la houlette de son PDG Arnaud Lagardère.

"C'est une grille de rupture sans pour autant tout jeter à l'eau", a commenté mardi le patron du groupe Lagardère, remerciant "tous ceux qui ont travaillé cet été".

La station a régulièrement perdu des auditeurs ces dernières années, au point de tomber à son plus bas niveau historique entre avril et juin, à 5% d'audience cumulée, selon la dernière mesure de Médiamétrie.

Après le tandem Frédéric Schlesinger/Patrick Cohen en 2017/2018, puis Laurent Guimier/Nikos Aliagas en 2018/2019, c'est en interne que le patron a recruté la nouvelle dirigeante de la station, Constance Benqué, ainsi que le nouveau matinalier, Matthieu Belliard.

"Les gens ici sont tous très optimistes car ils savent qu'on a le temps, on est dans une course de fond, on est tous des marathoniens", a assuré Arnaud Lagardère, ajoutant qu'il n'allait "pas s'attacher aux premières audiences", qui seront publiées mi-novembre par Médiamétrie, et s'attendait à une remontée pour la fin de la saison.

"Singularité, audace, prescription, ce sont les valeurs qui nous ont animé à la construction de cette grille. Il a aussi été beaucoup question de cohérence : on a travaillé à la cohésion du positionnement", a détaillé de son côté Constance Benqué, qui dirige désormais l'ensemble du pôle news du groupe Lagardère (Europe 1, le JDD, Paris-Match, RFM, Virgin Radio et la marque Elle à l'international).

Le résultat final, salué par la presse spécialisée, laisse plus de place à l'information avec des journaux plus longs, à la culture et aux médias avec une nouvelle tranche de 9 à 11 heures présentée par Philippe Vandel, et à la musique le soir, en reconduisant l'émission d'Emilie Mazoyer de 20h à 22H.

Les auditeurs retrouvent Anne Roumanoff (11H-12H), Raphaëlle Duchemin (12-14H) et Christophe Hondelatte (14-15H). Matthieu Noël reprend la tranche stratégique de 16-18H (face aux Grosses Têtes sur RTL), et Nathalie Levy, transfuge de BFMTV, récupère le 18-20H.

La matinale (6-9H) a été confiée au journaliste Matthieu Belliard, aux manettes du 17-20H la saison dernière, avec Sonia Mabrouk de 8h à 8H30 pour notamment mener l'interview politique, et toujours la star des audiences de la station, l'humoriste Nicolas Canteloup.