Europe : la Commission accepte l'interdiction de l'élevage des animaux en cage

Extrait du rapport du CIWF France "Pour une ère sans cages" à l'origine de l'initiative citoyenne qui a recueilli 1,4 million de signatures en Europe et forcé la Commission à proposer un projet de nouvelle réglementation.

Bruxelles répond à l'initiative citoyenne

Bien-être animal et aide aux éleveurs

Un lapin élevé en France en Espagne ou en Italie (ces 3 pays concentrent 83% de la filière en Europe) a 600 cm2 pour vivre. Soit une feuille A4. Il ne peut pas se redresser sur deux pattes — alors que c'est naturel pour cette espèce — et ne peut pas se terrer. La moitié des poules pondeuses en Europe sont encagées dans des hangars pouvant entasser jusqu'à 70 000 volatiles. Une partie des cheptels de porcs et de veaux n'échappent pas eux non plus à ce régime maltraitant qui cause de nombreux problèmes sanitaires.Ce sont ces constats dénoncés par l'Initiative citoyenne européenne "Pour la fin de l'ère des cages" (1,4 million de signatures) qui ont obligé la Commission européenne à s'emparer du sujet.Stella Kyriakides et Vera Jourová (respectivement commissaire européenne à la santé et à la sécurité alimentaire et vice-présidente de la Commission), ont donc annoncé ce mercredi 30 juin 2021 par communiqué de presse leur réponse à l'initiative citoyenne "Pour la fin de l'ère des cages". Celle-ci est positive, puisque la Commission à l'intention de "présenter une proposition législative d’ici à la fin de 2023 afin de supprimer progressivement et d’interdire définitivement l’utilisation des cages pour toutes les espèces et catégories d’animaux visées par l’initiative". Le Parlement européen avait déjà voté le 10 juin sur le sujet en adoptant une résolution demandant à la Commission de se prononcer pour une interdiction des cages, dans toute l’UE, d’ici 2027. Devant les députés, la commissaire Stella Kyriakides s'était engagée en, déclarant que le bien-être animal "demeurait un impératif moral, sanitaire et économique."L'initiative à l'origine de cette décision — lancée en 2018 par l'association Compassion in World Farming (CIWF) — était soutenue par plus de 100 ONG et a été signée dans 18 pays (Rapport complet en PDF : " Une nouvelle ère sans cages, pourquoi l'Europe doit cesser d'élever les animaux en cage ") . La vice-présidente de la Commission européenne, Vera Jourova, a félicité les organisateurs de cette initiative pour "ce résultat extraordinaire" et a confié être "impressionnée par leur professionnalisme et leur engagement dans cette cause". La Commission a par ailleurs tenu à préciser dans sa réponse, qu'"une sortie progressive de ces pratiques d’élevage entrerait en vigueur à partir de 2027 et s’accompagnerait de mesures de soutien financier aux éleveurs dans cette transition". La moitié des poules pondeuses et 95% des lapins sont concernés. Quant à une partie des canards, oies, veaux, cailles et truies allaitantes en stales ou veaux nouveaux-nés, ils devraient eux aussi à termes ne plus être enfermés dans des cages.

L'amélioration du bien-être animal fait désormais consensus dans la majorité des pays européens ainsi qu'au Parlement : la résolution pour interdire les cages dans l'UE a été votée à une écrasante majorité de 558 voix pour, 37 contre et 85 abstentions. Mais si ce changement dans les pratiques d'élevage va changer la vie de centaines de millions d'animaux, il ne sera pas sans conséquences pour les éleveurs et l'économie européenne. C'est pourquoi les députés ont également validé le projet d’interdire l’importation de viande issue d’animaux élevés en cage hors Union.



La commissaire européenne à la santé et à la sécurité alimentaire a de plus précisé lors du communiqué de presse que "les agriculteurs seront appuyés dans leur transition, pour garantir qu’elle soit juste et économiquement viable." Une réorientation des aides de la politique agricole commune (PAC) devra être effectuée selon Stella Kyriakides, pour ne pas "menacer la survie des exploitations".



La commissaire a aussi indiqué qu'une analyse d'impact socio-économique, ainsi qu'une recherche scientifique indépendante de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) seraient menées. Toute la question reste désormais de savoir quand ces dispositions entreront en application de façon effective. Si une majorité des 27 pays membres de l'Union semblent vouloir voter cette loi en 2023, certains pays de l'Est, traditionnellement moins concernés par ce sujet, pourraient y faire barrage. Et l'unanimité de 27 membres est requise pour adopter une telle législation.