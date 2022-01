Europe: Pécresse dénonce la "présidence verbeuse" de Macron

La candidate LR à la présidentielle Valérie Pécresse a critiqué jeudi un discours "pas à la hauteur des enjeux" et une "présidence verbeuse" au lendemain de la visite d'Emmanuel Macron au Parlement européen.

"Je crois que le discours d'Emmanuel Macron a déçu beaucoup d'Européens parce qu'effectivement ils ont eu le sentiment d'un détournement de la présidence française de l'Union européenne au profit d'une campagne présidentielle", a déploré sur France Inter la présidente de la région Ile-de-France.

Le débat qui a suivi le discours du chef de l'État dans l'hémicycle pour marquer le début de la présidence française du Conseil de l'Union européenne s'est rapidement transformé en joute avec les eurodéputés français présents.

Selon Mme Pécresse, "sur le fond, le discours n'était pas à la hauteur des enjeux", par exemple sur la taxe carbone, la politique énergétique de l'Union européenne ou le "sujet majeur" du pacte migratoire européen.

"Tout ça, sont des pétitions de principe avec des grands mots et des concepts qu'on a entendus déjà dix fois, il nous a proposé toute une série de conférences, rien de concret et le problème c'est qu'aujourd'hui l'Europe attend des actes et pas encore une présidence verbeuse", a-t-elle dénoncé.

La candidate a illustré son propos avec la défense européenne et la "tonitruante déclaration sur l'Otan en état de mort cérébrale" du président de la République.

"Emmanuel Macron fait en Europe la même chose que ce qu'il fait en France, des déclarations tonitruantes qui crispent, qui divisent et qui font que ça bloque finalement les avancées d'une défense européenne", a-t-elle accusé.

Défendant sur l'Europe une "troisième voie entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen", Mme Pécresse a repris à son compte la critique de l'Allemand Manfred Weber, président du Parti populaire européen, en dénonçant un "clivage totalement artificiel entre populistes et progressistes" que Macron "essaye de maintenir à bout de bras parce qu'il est dans l'obsession d'être en face de Marine Le Pen à la présidentielle française".