Européennes 2019 : comprendre les élections en 5 questions

Pourquoi vote-t-on ?

Du 23 au 26 mai, les citoyens des 27 pays de l'Union européenne éliront leurs eurodéputés qui les représenteront pendant cinq ans au Parlement européen. Les dates sont différentes selon les pays. Les Pays-Bas sont les premiers à se rendre aux urnes (23 mai), la France et l'Italie les derniers (26 mai).



Au total, ce sont 373 millions d'Européens qui devront élire les 751 eurodéputés qui composeront le Parlement européen, en attendant la sortie du Royaume-Uni. Une fois cette sortie effective, le Parlement passera alors de 751 à 705 eurodéputés. En France, 45 millions d'électeurs participeront au vote.



Les électeurs choisiront les eurodéputés qui les représenteront pendant cinq ans, à Bruxelles et Strasbourg. Ils siègent la majeure partie de leur temps à Bruxelles, mais douze sessions plénières de quatre jours se déroulent chaque année à Strasbourg. C'est là où la majeure partie des lois sont votées.

Le Parlement européen, à quoi ça sert ?

Le Parlement européen est une institution supranationale qui a pour objectif de représenter les peuples des Etats membres.



Il a trois rôles principaux : un rôle législatif, budgétaire et de surveillance.



Les eurodéputés doivent voter le budget de l'Union européenne et une grande partie des lois européennes avec le Conseil de l'Union européenne. Ils exercent également un contrôle sur la Commission européenne, dont ils élisent le président. Ils peuvent également le forcer à démissionner via une motion de censure.



Avec le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne, le Parlement fait partie du triangle institutionnel. Les trois institutions doivent formuler les politiques européennes et prendre les décisions.

Comment élit-on les eurodéputés ?

En France, les électeurs devront choisir leurs eurodéputés via une liste nationale, et non plus via un scrutin divisé en huit circonscriptions.



Le système de liste nationale est le plus répandu en Europe. Seules l'Italie, la Belgique, la Pologne et l'Irlande ont encore un système de liste découpées en plusieurs circonscriptions.



Le vote a lieu au suffrage universel direct à un tour. Après le scrutin, chaque parti ayant obtenu plus de 5% des suffrages obtient un nombre de sièges proportionnels à son nombre de voix. D'autres pays appliquent des seuils à 4%, 3% et même 1,8%.



En France, les candidatures sont encore loin d'être finalisées, même si les têtes de listes des principaux partis politiques ont été annoncées. Pour l'instant, une douzaine de listes, de 79 candidats chacune, sont déjà connues. Ils ont jusqu'au 3 mai pour déposer leur candiature.



La répartition des sièges au Parlement européen se fait en fonction du nombre d'habitants. Ainsi, l'Allemagne, qui a le plus grand nombre d'habitants de l'Union européenne, se voit attribuer 96 sièges. Malte, Luxembourg et Chypre, plus petits pays de l'Union, n'ont que six sièges. La Belgique, elle, dispose de 21 sièges.

Après le Brexit, le Royaume-Uni verra ses sièges redistribués. La France gagnera cinq sièges. © TV5MONDE

Les conséquences du Brexit sur le vote En mai prochain, les Européens éliront 751 députés. Ils ne seront plus que 705 une fois le Brexit entré en vigueur. En effet, suite au Brexit, le nombre de députés élus par pays changera. 27 des 73 sièges du Royaume-Uni seront redistribués à d'autres pays de l'Union Européenne. La France en gagne cinq, et passera donc à 79 députés. Les 46 sièges restants seront gardés en réserve en cas d’élargissement de l’Union européenne.

Une fois élus, les eurodéputés doivent former des groupes selon leurs affinités politiques, et non pas selon leurs nationalités. Il faut au moins 25 eurodéputés issus de sept États différents pour former un groupe parlementaire.



Depuis les dernières élections de 2014, c'est le Parti Populaire Européen regroupant des partis de droite et de centre droit, d'inspiration démocrate chrétienne et libérale-conservatrice, qui est majoritaire. Le deuxième groupe le plus important est l’Alliance progressiste des socialistes et démocrates (S&D), avec 187 eurodéputés. Il réunit des eurodéputés issus du Parti social-démocrate d'Allemagne, du Parti socialiste (France) ou du Parti travailliste (Royaume-Uni).



Mais au fait, comment est composé le Parlement européen ?

Le Parlement européen est constitué de 751 eurodéputés. Parmi eux, 52 eurodéputés issus de l'extrême-gauche (groupe GUE/NGL) et 37 d'extrême-droite (ENL).

Qui peut voter ?

En France, tous les Français âgés de 18 ans et plus, inscrits sur les listes électorales peuvent se rendrent aux urnes. Tout comme les citoyens de l'Union européenne résidant en France depuis au moins six mois et inscrits sur des listes complémentaires.



Tout Français résidant dans l'un des pays des 27 pays de l'Union européenne a le droit, en tant que citoyen européen, de voter lors de ces élections.



Comment voter ?

Pour les Français résidant à l'étranger, il faut être enregistré sur les listes pour pouvoir voter. Les dates d'enregistrement dans chaque pays varient également. En Espagne, il fallait s'enregistrer avant la fin du mois de janvier.



En Estonie, les ressortissants estoniens et étrangers reçoivent une carte électronique et peuvent voter électroniquement. Ce n'est pas le cas dans les autres pays où le vote traditionnel est de mise.



Au total, seulement 8% des citoyens résidant à l'étranger sont enregistrés, selon Alberto Alemanno, professeur de droit à HEC Paris.