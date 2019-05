Européennes 2019 : les Européens à l'heure du choix

Rarement un scrutin européen aura suscité autant d'intéret. Le scrutin s'annonce indécis.

Quel Parlement européen ?

Les paysage politique européen, longtemps dominé par deux formations - le parti populaire européen de centre droit et les sociaux-démocrates - pourrait être rebattu par une éventuelle percée des partis europhobes et populistes. Les libéraux deviendront-ils la troisième force politique du parlement européen ? De quel camp politique sera issu le futur président de la Commission européenne. En 2014, la victoire du Parti populaire européen (PPE) avait favorisé la nomination de l'un de ces membres : Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission. Le match français

Qui terminera en tête du scrutin des européennes ? Le Rassemblement national de Marine Le Pen ou la liste Renaissance issu du parti politique du président français Emmanuel Macron. Le parti socialiste français pourra-t'il se remettre d'une nouvelle déconvenue électorale ? Le scrutin belge

En Belgique, le Mouvement réformateur du Premier ministre démissionnaire Charles Michel, semble être en grande difficulté dans les sondages. Pourra-t-il résister à une éventuelle percée des écologistes ? La Belgique doit élire 21 eurodéputés.

Quid du Royaume-Uni à l'heure du Brexit ?

Au Royaume uni, le Parti du Brexit de Nigel Farage pourrait rassembler plus de voix que les deux partis traditionnels réunis, le parti conservateur de la Première ministre démissionnaire Theresa May, et le parti travailliste de Jeremy Corbyn. Le resultat des Verts, formation europhile, pourrait également boulverser le paysage politique britannique.