Européennes: franceinfo réunira les têtes de liste le 23 mai

Les têtes de liste aux élections européennes s'exprimeront à tour de rôle en public et en direct sur franceinfo, lors d'un événement organisé par le média d'info en continu et le groupe de réflexion Terra Nova le 23 mai, à trois jours du scrutin.

Dans le cadre de cette opération spéciale baptisée "Parlons Europe", l'ensemble des têtes de liste s'entretiendront "tour à tour et pendant une vingtaine de minutes" avec un journaliste de franceinfo ou du quotidien Les Echos, à la Maison de la radio, ont précisé les organisateurs dans un communiqué vendredi.

Puis, les représentants politiques pourront échanger avec le public, qui sera composé "avant tout de jeunes et d'étudiants, d'influenceurs, de journalistes et d'élus", selon Terra Nova et franceinfo.

L'opération sera relayée sur les différentes antennes de franceinfo : les têtes de liste seront interviewées les unes après les autres après leurs interventions respectives, et ces entretiens seront diffusés en direct sur tous les supports du média d'info en continu (télévision, radio et internet). En outre, l'événement sera retransmis dans son intégralité sur franceinfo.fr.