Européennes: Glucksmann s'efforce de relancer sa campagne

"Enfin la campagne commence !". Enlisé dans les sondages, Raphaël Glucksmann a donné lundi le véritable coup d'envoi de sa campagne pour les Européennes, occasion selon lui de poser "la première pierre de la refondation de la gauche".

Le chef de file de la liste "Envie d'Europe écologique et sociale", soutenue par le PS, Place publique, Nouvelle Donne et le PRG, a présenté sa liste et son programme à son QG de campagne, dans le XIIe arrondissement de Paris.

Principe cardinal de ce projet en 120 points, la "rencontre du social et de l'écologie", a affirmé l'essayiste de 39 ans, cofondateur du parti "Place publique".

L'une des mesures les plus emblématiques est à ce titre la mise en place d'un "grand plan européen de rénovation thermique des logements", qui permet de "joindre les deux grandes causes, la lutte contre le dérèglement climatique et pour le pouvoir d'achat", a-t-il souligné.

"L'idée de réconcilier la fin du monde et la fin du mois, c'est le coeur de ce que va être la gauche au XXIe siècle", a-t-il assuré, reprenant à son compte le slogan des manifestants pour le climat ("Fin du monde, fin du mois, même combat"), comme le font aussi EELV, Générations ou La France insoumise.

"Notre liste, c'est l'embryon de ce qui va reconstituer la gauche dans les années qui viennent", a-t-il encore affirmé. A ses côtés notamment: l'eurodéputée sortante PS Sylvie Guillaume (n°2 sur la liste), le fondateur de Nouvelle Donne Pierre Larrouturou (n°5), la militante écologiste Claire Nouvian (n°78), l'ancienne porte-parole de Générations Aurore Lalucq (n°4) et le président du PRG Guillaume Lacroix, dont le parti aura une candidate en dixième position.

- "Surprise de cette élection" -

En quoi la liste de M. Glucksmann se distingue-t-elle d'autres listes, par exemple celle de Yannick Jadot (EELV), qui était comme lui engagé au côté de Benoît Hamon pendant la présidentielle ?

"L'écologie est notre affaire à tous. Par contre Yannick Jadot a dit que la recomposition de la gauche n'était pas son histoire. C'est précisément la nôtre, et on pense même que c'est le coeur de notre campagne (...) Ce qu'on va semer maintenant, ce sont les graines qui vont donner naissance à cette gauche", a-t-il répondu.

"On ne pense pas, contrairement à M. Jadot et aux gens de La République en marche, que le clivage gauche-droite est une affaire de vieux monde, on pense que c'est même l'avenir", a-t-il poursuivi.

Alors que LREM et le RN sont largement en tête des sondages, et que la liste PS-Place publique tourne autour de 5-6% d'intentions de vote, M. Glucksmann a appelé les électeurs à ne pas se laisser enfermer dans le face à face que la majorité cherche, selon lui, à imposer entre progressistes et populistes.

"Il y a une vision libérale de l'Europe, une vision sociale et écologique, on exhorte les électeurs à choisir en fonction de leurs convictions", a-t-il martelé, en défendant une "rupture avec le libre-échange, avec le culte de l'austérité, avec les politiques menées à Bruxelles depuis de trop nombreuses années".

Interrogé sur le faible score de sa liste dans les enquêtes d'opinion, M. Glucksmann a espéré qu'il décolle avec le démarrage de la campagne.

"Enfin on va se lancer corps et âme dans cette campagne, qui a mis du temps à démarrer (...) On va s'adresser à ces orphelins de la gauche, à ces gens qui peuvent être gagnés par la résignation, la lassitude et une forme de fatalisme (...) On va transmettre nous face à ce fatalisme notre enthousiasme et partager cette grande nouvelle, qui est que nous avons posé la première pierre de (la) refondation" de la gauche.

"Nous sommes convaincus que cette nouvelle-là elle va créer une dynamique et qu'on sera la surprise de cette élection", a-t-il conclu.