Européennes: les 18-25 ans voteraient autant RN que LREM, selon une enquête

Les jeunes (18-25 ans) comptent s'abstenir plus aux élections européennes que leurs aînés et voter autant pour le Rassemblement national que pour La République en marche, selon une enquête de l'Ifop publiée jeudi.

La participation attendue chez les jeunes s'élève à 23% (contre 42,5% chez l'ensemble des Français selon le sondage "rolling" de l'Ifop du 8 mai) et leur vote se porte en priorité sur le Rassemblement national et La République en marche avec 19% d'intentions de vote chacun (22% dans le "rolling"), selon une enquête réalisée par l'Ifop pour l'Anacej (Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes) et Jeunes européens, deux associations investies dans la promotion de la citoyenneté européenne.

"Le chiffre est spectaculairement triste" et "confirme une surabstention des moins de 25 ans", a commenté Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'Ifop, lors d'une conférence de presse.

Concernant les intentions de vote, le sondeur estime qu'elles confirment une "homogénéisation du vote des jeunes avec celui de l'ensemble des Français", avec une spécificité: "la troisième place qui échoit à EELV" qui bénéficie d'un taux d'intentions de vote de 16% (8%, 5e position sur le "rolling").

Les jeunes "sanctionnent beaucoup plus fortement les anciens partis de gouvernement" avec 9% pour LR et 4% pour la liste PS-Place publique (14% et 5,5% chez l'ensemble des Français).

Le taux d'abstention s'expliquerait principalement par le fait que les jeunes considèrent que les élections ne changeront rien à la société (23%) ou à leur situation (20%), parce qu'ils seront en week-end, congé ou déplacement (22%) ou par méconnaissance des candidats et listes (20%).

Aux précédentes élections européennes de 2014, 25% des 18-24 ans avaient voté selon une étude post-électorale du Parlement européen.

"On voit la persistance d'un rapport pessimiste à la fois aux élections et aux partis politiques", a commenté Matthieu Cahn, président de l'Anacej.

De son côté, Hervé Moritz, président des Jeunes européens, a évoqué une "situation qui est désolante mais qui n'est pas surprenante", regrettant que dans les programmes scolaires, l'Union européenne soit enseignée comme "un objet d'histoire, du passé", sans expliquer aux jeunes "qu'ils font partie de cette construction-là et qu'ils peuvent en être des acteurs".

Les sondeurs ont également noté une faible connaissance du rôle de l'Union européenne et ont rappelé que la "sûreté du choix (était) faible" chez les jeunes.

Les jeunes représenteraient moins de 10% du corps électoral français selon Jean-Philippe Dubrulle, chef de groupe à l'Ifop.

L'enquête a été menée selon la méthode des quotas auprès de 1.498 personnes représentatives de la population, âgées de 18 à 25 ans, par un questionnaire auto-administré en ligne du 15 au 24 avril.