Européennes: Wauquiez refuse de s'allier à Dupont-Aignan

Laurent Wauquiez a opposé une fin de non-recevoir à un courrier de Nicolas Dupont-Aignan proposant au patron de LR de le rejoindre pour les élections européennes, en le renvoyant à son alliance avec Marine Le Pen en 2017.

"Nous refuserons toute alliance électorale aussi bien avec le Rassemblement national qu'avec En Marche", écrit le président des Républicains (LR) dans une lettre datée de mardi et citée par Le Figaro jeudi, dont l'AFP a obtenu une copie.

M. Wauquiez répondait à un courrier du président de Debout la France (DLF), daté du 24 septembre, lui demandant de "larguer les amarres avec les centristes et les eurogagas qui ont mis la France dans l'impasse".

Considérant que Laurent Wauquiez pourrait "converger vers (ses) idées" eurosceptiques, M. Dupont-Aignan appelle à son "sens des responsabilités" pour le rejoindre "malgré (de) nombreuses déceptions".

Le patron de DLF, qui conduira sa propre liste sous la bannière des "Amoureux de la France", reproche au patron de LR "de réaffirmer la bouillie incompréhensible et indigeste des Républicains sur l'Europe" et de ne pas mettre "en accord (ses) actes et (ses) paroles" à propos d'un éventuel référendum sur l'immigration. Il dénonce aussi le "sabotage" de la candidature à la présidence des jeunes LR d'Eric Tegnér, partisan de l'union des droites entre LR, DLF et RN.

Le patron de LR lui répond vouloir "une refondation radicale de l'Europe" mais refuser la "double impasse" d'Emmanuel Macron qui "propose d'accélérer dans le mur" et de Marine Le Pen qui veut "sauter de la voiture".

Il renvoie M. Dupont-Aignan à son alliance d'entre-deux tours de la présidentielle de 2017 avec Marine Le Pen et son programme européen "qui serait un désastre pour la France".

"Plutôt que de discussions en coulisse ou d'accords d'appareils, nous devons au peuple français un débat démocratique franc et clair", estime M. Wauquiez.

M. Dupont-Aignan a également envoyé un courrier à Marine Le Pen pour lui demander de l'"aider à (son) tour", selon une copie de ce courrier obtenue par l'AFP.

Mais la présidente du Rassemblement national (ex FN), qui avait proposé en mai de faire liste commune avec le patron de DLF en proposant d'y figurer tous les deux aux dernières places, n'avait pas encore répondu jeudi.