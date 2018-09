Evacuations d'ampleur sur la côte est américaine avant l'ouragan Florence

Plus d'un million d'Américains devaient être évacués sur la côte est des Etats-Unis, menacée par l'ouragan Florence qui s'est nettement renforcé lundi avec des vents de 220 km/h.

"C'est un ouragan très dangereux", a déclaré Henry McMaster, gouverneur de la Caroline du Sud. "Nous ne voulons risquer aucune vie", a-t-il justifié, précisant que l'évacuation à partir de mardi concernera les habitants d'une bande littorale de 320 kilomètres de longueur.

"Nous sommes avec vous!", a tweeté le président Donald Trump, en appelant la population à suivre les consignes officielles face à l'ouragan "très dangereux". "Les autorités fédérales se tiennent prêtes à intervenir".

Sur place, les habitants se préparaient. Dans un magasin de bricolage du centre ville de Charleston, en Caroline du Sud, plus d'une centaine de sacs de sable d'une vingtaine de kilos ont été vendus au cours du week-end, et la boutique ne désemplissait pas lundi.

- Vents de 220 km/h -

"De 08 heures à 14h00, nous étions débordés", confie à l'AFP John Johnson, gérant de la boutique. "C'était non-stop", précise-t-il, ajoutant avoir conservé quelques sacs de sable pour protéger le magasin.

L'ouragan Florence, qui devrait atteindre le continent en fin de semaine, a atteint lundi la catégorie 4 sur l'échelle de Saffir-Simpson, qui en compte cinq.

Ses vents atteignaient en moyenne 220 km/h à 21H00 GMT, selon le dernier bulletin du Centre national des ouragans (NHC). "Florence grandit en taille et en puissance", a-t-il relevé.

La Caroline du Nord, la Caroline du Sud et l'Etat de Virginie, plus au nord) ont déclaré l'état d'urgence pour se préparer aux possibles conséquences d'un impact.

Les autorités de Caroline du Nord ont également ordonné des premières évacuations sur l'île de Hatteras et, à partir de mardi, dans la région côtière touristique des Outer Banks.

Se déplaçant à une vitesse de 20 km/h en direction du nord-ouest, Florence devrait passer mardi et mercredi entre les Bahamas et les Bermudes et pourrait frapper jeudi les côtes américaines.

"Il est prévu que Florence se renforce encore et qu'il soit jusqu'à jeudi un ouragan majeur extrêmement dangereux", a indiqué le NHC, invitant les Etats américains du sud-est et du centre du littoral atlantique à suivre de près sa trajectoire.

Le vaste Etat de Virginie, qui jouxte la capitale fédérale Washington, a demandé à sa population de se préparer pour ce qui pourrait être l'ouragan le plus important à le frapper "depuis des décennies".

"Bien qu'il soit trop tôt pour connaître la trajectoire exacte de l'ouragan Florence, la majorité des prévisions météorologiques font état de conséquences potentiellement importantes pour la Virginie, sous la forme d'ondes de tempête, d'inondations catastrophiques dans les terres, de vents violents et de possibles coupures de courant à grande échelle", a prévenu dimanche Ralph Northam, gouverneur de Virginie, dans un communiqué.

Davantage que les vents violents, les autorités craignent les inondations provoquées par les précipitations --jusqu'à 50 cm par endroits-- apportées par l'ouragan. "Rappelez-vous de ne jamais conduire sur des routes inondées (...) Faites demi-tour, ne vous noyez pas", ont-elles mis en garde.

- Meeting de Trump annulé -

L'US Navy a ordonné lundi à trente navires de guerre de sa principale base navale de la côte est, à Norfolk (Virginie), de prendre la mer pour éviter l'ouragan. Plusieurs avaient déjà pris le large en milieu de journée.

"Nos bateaux peuvent mieux affronter des ouragans de cette envergure quand ils sont en mouvement", a souligné l'amiral Christopher Grady, commandant des forces navales américaines.

Donald Trump a annoncé lundi qu'il annulait, "par sécurité", un meeting de campagne prévu vendredi à Jackson, dans l'Etat du Mississippi (sud).

Deux autres ouragans suivent Florence au-dessus de l'Atlantique.

Helene, dont les vents atteignaient 165 km/h lundi matin (catégorie 2), doit se renforcer jusqu'à mardi soir en allant vers le nord-ouest, puis perdre progressivement en vigueur.

Isaac, dont le dernier bulletin du NHC relevait des vents de 120 km/h (catégorie 2), prenait la direction des Petites Antilles, une région qui se remet encore des dommages causés en 2017 par le passage de Maria.

Entre août et septembre 2017, les trois puissants ouragans Harvey, Irma et Maria ont causé la mort de milliers de personnes et provoqué des milliards de dollars de dégâts dans les Caraïbes et le sud-est des Etats-Unis.