Ex-adjoint accusé de harcèlement: Hidalgo appelle à laisser la justice trancher "sereinement"

La maire de Paris Anne Hidalgo a évoqué mercredi une situation "humainement très compliquée" pour son ex-adjoint Pierre Aidenbaum, accusé de harcèlement sexuel, en appelant à laisser la justice trancher "sereinement".

"Ce sont des faits très compliqués, humainement c'est très dur ce genre de situation, et moi je réagis comme doit réagir un responsable en l'occurrence une responsable politique: lorsqu'il y a un fait qui vous est mentionné, vous devez le signaler à la justice", a-t-elle dit sur Europe 1.

"Maintenant à la justice de trancher, moins il y aura de commentaires autour de ce travail, mieux on pourra avancer", a-t-elle ajouté.

La maire de Paris a souligné qu'"on a changé d'époque, et c'est très bien, la parole des femmes s'est libérée", et elle "conduit à ce qu'il y a beaucoup plus d'actions en justice sur ce type d'actes. Ce n'est pas à moi d'en juger, c'est à la justice qui est saisie, et elle fera son travail, et qu'elle le fasse le plus sereinement possible", a-t-elle souhaité.

Maire PS du IIIe arrondissement de la capitale pendant 25 ans, puis depuis juillet nouvel adjoint à la mairie de Paris, chargé de la Seine, Pierre Aidenbaum fait l'objet d'accusations de harcèlement sexuel de la part d'une proche collaboratrice, qui l'ont conduit à démissionner lundi.

La mairie de Paris a annoncé avoir "immédiatement" signalé ces faits au parquet de Paris qui, dans la foulée, a confirmé l'ouverture d'une enquête pour "agression sexuelle" confiée à la brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP) de la PJ parisienne.

C'est la deuxième démission sur fond de scandale sexuel à laquelle est confronté l'exécutif parisien depuis la mise en place de la nouvelle équipe municipale début juillet, après celle de Christophe Girard, adjoint à la Culture.