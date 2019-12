On ne sait pas encore si Mars a eu des habitants, mais grâce à un petit robot à six roues américain, on sait que la planète rouge a été habitable. Astronomie, génétique, médecine, paléontologie, informatique: voici six percées ou découvertes scientifiques des années 2010 qui ont déjà commencé à changer les manuels scolaires. Histoire de l'exploration de Mars en vidéographie. VIDEOGRAPHIE