Explosion dans un entrepôt de feux d'artifice au Mexique: au moins 19 morts

Au moins 19 personnes ont été tuées jeudi par plusieurs explosions survenues dans des entrepôts de feux d'artifice à Tultepec, ville au nord de Mexico, près de la moitié des victimes étant des sauveteurs pris au piège.

Cette ville, réputée pour ses engins pyrotechniques artisanaux et qui compte le plus grand marché de feux d'artifice du pays, a déjà été endeuillée par plusieurs accidents similaires, le plus meurtrier en 2016 ayant fait 42 morts.

La première explosion a eu lieu vers 09H30. Au moment où la police et les pompiers arrivaient sur les lieux et commençaient à prendre en charge les victimes, le feu s'est propagé à d'autres entrepôts provoquant de nouvelles explosions.

"Nous sommes profondément désolés pour la mort de ce qui ont été tués ce matin à (...) Tultepec, y compris nos pompiers et nos collègues policiers qui ont perdu leur vie en en sauvant beaucoup d'autres", a déclaré la Croix-Rouge de l'Etat de Mexico, où se trouve Tultepec, dans un tweet.

Au moins 19 personnes ont été tuées, dont un mineur, et 40 blessées, a annoncé le ministre de l'Intérieur de l'Etat, Alejandro Ozuna.

Parmi les morts figurent quatre pompiers, quatre policiers municipaux et un policier de l'Etat, a annoncé la ministre de la Sécurité publique de l'Etat Maribel Cervantes.

Quelques heures après le drame, des centaines de soldats, policiers et pompiers étaient déployés dans le quartier de Xahuento, dans les faubourgs de la ville, autour des bâtiments encore fumants.

Une puissante odeur de poudre à canon saturait l'air ambiant. A l'extérieur du vaste périmètre de sécurité, gisaient sur l'herbe des meubles et des briques calcinés projetés par les explosions.

"Je prenais mon petit-déjeuner quand j'ai entendu une terrible explosion. Nous sommes sortis de la maison en courant et j'ai alors vu un énorme nuage blanc dans le ciel, comme s'il allait pleuvoir. Sauf qu'aujourd'hui, il a plu du feu", a raconté Alondra Perez, 62 ans, qui vit de l'autre côté de la rue.

Les accidents liés à l'industrie pyrotechnique sont fréquents au Mexique et notamment à Tultepec, où sont fabriqués les feux d'artifice utilisés traditionnellement par les Mexicains pour célébrer les jours sacrés.

Une explosion spectaculaire dans le grand marché de feux d'artifice y avait fait 42 morts et 70 blessés en décembre 2016. Une fusée avait explosé entraînant des réactions en chaîne. Le marché, alors bondé avant les fêtes de Noël et du Nouvel an, avait été transformé en champ de ruines.

Plus récemment, le 6 juin, une explosion a encore fait sept morts dans la ville.

"Les gens ici veulent continuer à fabriquer des feux d'artifice. C'est leur tradition", a déclaré à l'AFP un officier de police, sous couvert d'anonymat.

"Mais ils ne mesurent pas les conséquences de ces tragédies. C'est rageant parce que nos collègues pompiers (...) finissent par perdre leur vie en sauvant ces gens".

Le président mexicain Enrique Pena Nieto a présenté ses condoléances aux familles des victimes sur Twitter, et le ministre de l'Intérieur de l'Etat Alejandro Ozuna a fait savoir qu'un "contrôle exhaustif" de tous les permis des ateliers serait réalisé.

"Nous avons qu'il s'agit d'un mode de vie et d'une tradition mais nous devons envoyer un message à la communauté et ils doivent comprendre qu'il faut règlementer tout ça, pour leur propre sécurité", a-t-il déclaré.