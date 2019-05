Explosion dans une rue de Lyon : ce que l'on sait

Un colis piégé a explosé rue Victor-Hugo, une rue piétonne du centre de Lyon, à quelques pas de la célèbre place Bellecour et de la gare de Lyon-Perrache en fin d'après-midi, ce vendredi 24 mai. Le quartier a été bouclé par les forces de l'ordre.



Il y aurait entre 6 et 8 blessés selon les sources. Un journal local parle d'une "fillette blessée". Le Parquet de Lyon évoque "un colis piégé chargé de boulons et vis". Une enquête pour "tentative d'homicide volontaire"est ouverte.



De son côté, interviewé en direct sur une chaîne Youtube, le Président français Emmanuel Macron évoque "une attaque". "Ce qu'il s’est passé, il ne m’appartient pas d’en faire le bilan. A ce stade il n’y a pas de victimes, il y a des blessés."